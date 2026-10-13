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TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'
TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T14:59+0300
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poli̇ti̇ka
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mhp
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bahceliden-fon-krizi-aciklamasi-hicbir-yolsuzluk-hukuk-onunde-koruma-gormemeli-1109495409.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, devlet bahçeli, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, devlet bahçeli, tbmm

TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'

14:59 13.10.2026 (güncellendi: 15:13 13.10.2026)
© AAKemal Kılıçdaroğlu- Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu- Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.
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