https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/tbmmde-kilicdaroglu-bahceli-gorusmesi-mhp-genel-baskani-bahceli-kilicdaroglunu-makaminda-agirladi-1109502905.html
TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'
TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T14:59+0300
2026-10-13T14:59+0300
2026-10-13T15:13+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
mhp
devlet bahçeli
tbmm
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bahceliden-fon-krizi-aciklamasi-hicbir-yolsuzluk-hukuk-onunde-koruma-gormemeli-1109495409.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, devlet bahçeli, tbmm
TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'
14:59 13.10.2026 (güncellendi: 15:13 13.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.