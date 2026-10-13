https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/tbmmde-kilicdaroglu-bahceli-gorusmesi-mhp-genel-baskani-bahceli-kilicdaroglunu-makaminda-agirladi-1109502905.html

TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'

TBMM'de Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi: 'İki arkadaş olarak görüştük'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T14:59+0300

2026-10-13T14:59+0300

2026-10-13T15:13+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

mhp

devlet bahçeli

tbmm

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı.Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bahceliden-fon-krizi-aciklamasi-hicbir-yolsuzluk-hukuk-onunde-koruma-gormemeli-1109495409.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, devlet bahçeli, tbmm