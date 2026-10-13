https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/misirli-uzman-rusya-ve-abd-arasindaki-dizel-anlasmasi-piyasalari-rahatlatabilir-1109496566.html

Mısırlı uzman: Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşması piyasaları rahatlatabilir

Mısırlı uzman: Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşması piyasaları rahatlatabilir

Sputnik Türkiye

Mısırlı ekonomist Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasında sağlanan dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında arzı artırarak fiyat dalgalanmalarını... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T11:44+0300

2026-10-13T11:44+0300

2026-10-13T11:44+0300

dünya

ortadoğu

rusya

abd

sputnik

dizel

mazot

vladimir putin

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635610_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_c5c1ddb0e5d98c3352741f87bbe88f9d.jpg

Mısırlı ekonomist Dr. Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasındaki dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında olumlu etkiler yaratabileceğini ifade etti.Anlaşmanın piyasadaki arzı artırıp alıcılar için seçenekleri çoğaltacağını vurgulayan el-Futuh, bu durumun küresel tedarik zincirine esneklik kazandıracağını ve piyasalar üzerindeki baskıyı hafifleteceğini dile getirdi.'İthalatçı ülkeler rahat bir nefes alacak'Sputnik'e verdiği demeçte söz konusu gelişmeyi değerlendiren Abu el-Futuh, "Uluslararası piyasalara sunulan dizel miktarının artması, tedarikçiler arasındaki rekabeti güçlendirerek ithalatçı ülkelerin ihtiyaç duydukları hacimleri çok daha uygun koşullarda tedarik etmelerine imkan sağlayabilir" şeklinde konuştu.'Fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınabilir'Mısırlı uzman, yakıtın erişilebilir hale gelmesinin özellikle iç talebi karşılamak için dışa bağımlı olan ülkelerde fiyat oynaklığını azaltmaya yardımcı olacağına dikkat çekti.Anlaşmanın sadece arz artışıyla sınırlı kalmayacağını belirten el-Futuh, bu adımın uluslararası enerji ticaretini şekillendirerek ithalatçı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve piyasadaki uygun konjonktürden faydalanmasına katkı sunacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/turk-vinc-ureticisi-ekonomik-darbogazi-asamadi-iflas-karari-aciklandi-1109495525.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, rusya, abd, sputnik, dizel, mazot, vladimir putin, donald trump