https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/misirli-uzman-rusya-ve-abd-arasindaki-dizel-anlasmasi-piyasalari-rahatlatabilir-1109496566.html
Mısırlı uzman: Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşması piyasaları rahatlatabilir
Mısırlı uzman: Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşması piyasaları rahatlatabilir
Sputnik Türkiye
Mısırlı ekonomist Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasında sağlanan dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında arzı artırarak fiyat dalgalanmalarını... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T11:44+0300
2026-10-13T11:44+0300
2026-10-13T11:44+0300
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Mısırlı ekonomist Dr. Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasındaki dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında olumlu etkiler yaratabileceğini ifade etti.Anlaşmanın piyasadaki arzı artırıp alıcılar için seçenekleri çoğaltacağını vurgulayan el-Futuh, bu durumun küresel tedarik zincirine esneklik kazandıracağını ve piyasalar üzerindeki baskıyı hafifleteceğini dile getirdi.'İthalatçı ülkeler rahat bir nefes alacak'Sputnik'e verdiği demeçte söz konusu gelişmeyi değerlendiren Abu el-Futuh, "Uluslararası piyasalara sunulan dizel miktarının artması, tedarikçiler arasındaki rekabeti güçlendirerek ithalatçı ülkelerin ihtiyaç duydukları hacimleri çok daha uygun koşullarda tedarik etmelerine imkan sağlayabilir" şeklinde konuştu.'Fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınabilir'Mısırlı uzman, yakıtın erişilebilir hale gelmesinin özellikle iç talebi karşılamak için dışa bağımlı olan ülkelerde fiyat oynaklığını azaltmaya yardımcı olacağına dikkat çekti.Anlaşmanın sadece arz artışıyla sınırlı kalmayacağını belirten el-Futuh, bu adımın uluslararası enerji ticaretini şekillendirerek ithalatçı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve piyasadaki uygun konjonktürden faydalanmasına katkı sunacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/turk-vinc-ureticisi-ekonomik-darbogazi-asamadi-iflas-karari-aciklandi-1109495525.html
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ortadoğu, rusya, abd, sputnik, dizel, mazot, vladimir putin, donald trump
ortadoğu, rusya, abd, sputnik, dizel, mazot, vladimir putin, donald trump
Mısırlı uzman: Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşması piyasaları rahatlatabilir
Mısırlı ekonomist Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasında sağlanan dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında arzı artırarak fiyat dalgalanmalarını dindirebileceğini belirtti.
Mısırlı ekonomist Dr. Hani Abu el-Futuh, Rusya ile ABD arasındaki dizel anlaşmasının küresel enerji piyasalarında olumlu etkiler yaratabileceğini ifade etti.
Anlaşmanın piyasadaki arzı artırıp alıcılar için seçenekleri çoğaltacağını vurgulayan el-Futuh, bu durumun küresel tedarik zincirine esneklik kazandıracağını ve piyasalar üzerindeki baskıyı hafifleteceğini dile getirdi.
'İthalatçı ülkeler rahat bir nefes alacak'
Sputnik'e verdiği demeçte söz konusu gelişmeyi değerlendiren Abu el-Futuh, "Uluslararası piyasalara sunulan dizel miktarının artması, tedarikçiler arasındaki rekabeti güçlendirerek ithalatçı ülkelerin ihtiyaç duydukları hacimleri çok daha uygun koşullarda tedarik etmelerine imkan sağlayabilir" şeklinde konuştu.
'Fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınabilir'
Mısırlı uzman, yakıtın erişilebilir hale gelmesinin özellikle iç talebi karşılamak için dışa bağımlı olan ülkelerde fiyat oynaklığını azaltmaya yardımcı olacağına dikkat çekti.
Anlaşmanın sadece arz artışıyla sınırlı kalmayacağını belirten el-Futuh, bu adımın uluslararası enerji ticaretini şekillendirerek ithalatçı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve piyasadaki uygun konjonktürden faydalanmasına katkı sunacağını kaydetti.