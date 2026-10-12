https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/icisleri-bakani-ciftciden-okul-guvenligi-icin-yeni-talimat-1109477628.html

İçişleri Bakanı Çiftçi'den okul güvenliği için yeni talimat

İçişleri Bakanı Çiftçi'den okul güvenliği için yeni talimat

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artırılması için emniyet ve jandarmaya yeni talimatlar verdi. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve güvenlik... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:40+0300

2026-10-12T16:40+0300

2026-10-12T16:40+0300

türki̇ye

okul

denetim

mustafa çiftçi

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda "Asayiş Konulu Toplantı" düzenlendi.Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.Görüşmede okullarda uygulanan mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirilirken gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.Çiftçi: Okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı değilToplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli meselelerinden biri haline geldiğini belirtti.Konunun daha hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:"Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor."Bakan Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin çalışmaların kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas biçimde izlenmesini istedi.İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve güvenlik korucuları görevlendirilecekBakan Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin artırılması gereken okullarda jandarma aracılığıyla güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularının, emniyet aracılığıyla da bekçilerin görevlendirilmesini istedi.Özellikle daha fazla güvenlik önlemine ihtiyaç duyulan okullarda personelin öğrencilerden önce görev yerine ulaşması gerektiğini belirten Çiftçi, şu talimatı verdi:"Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun."Buna göre bekçi ve güvenlik korucularının tüm okullarda değil, ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmesi öngörülüyor.Okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler artırılacakYeni talimatlar kapsamında okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik uygulamalarına ağırlık verilmesi istendi.Bakan Çiftçi, asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerinde daha etkin görev yapması gerektiğini belirtti.Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu sabah saatleri, öğle araları ve okul çıkışlarında denetimlerin artırılması talimatını verdi.Çiftçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor."Okul servisleri ve metruk yapılar da denetlenecekOkul güvenliğine yönelik yeni tedbirler, yalnızca okul binaları ve giriş kapılarıyla sınırlı kalmayacak.Bakan Çiftçi, okul servislerinde, metruk yapılarda ve çocukların bulunduğu alanlarda da güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini istedi.Bu kapsamda okul çevrelerindeki asayiş ve trafik uygulamalarının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.Akran zorbalığı, şiddet ve uyuşturucu tehdidine karşı koordinasyonİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da okul güvenliğine ilişkin çalışmaların kapsamına değindi.Çiftçi, özellikle akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek risklere karşı mücadele edileceğini belirtti.Bu süreçte emniyet ve jandarmanın ilgili birimlerinin koordinasyon içerisinde hareket edeceğini bildirdi.

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okul, denetim, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı