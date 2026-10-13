https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/son-dakika-haberleri-hindistanda-neler-oluyor-secmen-listesi-krizi-uzerine-protestolarda-son-durum-1109476678.html

Hindistan'da neler oluyor? Seçmen listesi krizi üzerine protestolarda son durum

Hindistan'da neler oluyor? Seçmen listesi krizi üzerine protestolarda son durum

Sputnik Türkiye

133 milyon kişinin seçmen listelerinden çıkarıldığı bildirilen düzenleme, başkent Yeni Delhi'de binlerce kişinin katıldığı protestolara yol açtı. İşte son durum...

2026-10-13T13:11+0300

2026-10-13T13:11+0300

2026-10-13T13:11+0300

dünya

yeni delhi

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Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesiyle başlayan tartışma, başkent Yeni Delhi'de protestolara ve siyasi gerilime yol açtı. Ana muhalefetteki Kongre Partisi'nin lideri Rahul Gandhi, diğer muhalefet temsilcileriyle birlikte düzenlediği yürüyüşte Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını istedi. Muhalefet, seçmen kayıtlarında usulsüzlük yapıldığını ve milyonlarca kişinin oy kullanma hakkının tehlikeye atıldığını savunuyor.Protestoların bir diğer odağında, Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi (CJP) bulunuyor. Hreketin önde gelen isimleri, gösterilere getirilen kısıtlamalara rağmen Yeni Delhi'deki Jantar Mantar gözlemevi alanına girmeye çalışırken yeniden gözaltına alındı.Muhalefet: Seçmenlerin oy hakkı tehlikedeSeçmen listelerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında yürütülen Özel Yoğun Revizyon (SIR) uygulaması, muhalefetin tepkisini çekiyor. Reuters'a göre geçen yıl başlatılan süreçte 130 milyondan fazla isim seçmen listelerinden çıkarıldı. Daha önce yayımlanan haberlerde bu sayının yaklaşık 133 milyon olduğu bildirilmişti.Hindistan Seçim Komisyonu, düzenlemenin mükerrer ve uygun olmayan kayıtları temizlemeyi, oy kullanma hakkına sahip kişilerin listelerde kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Komisyon, listelerden yanlışlıkla çıkarılan seçmenlerin yeniden kayıt yaptırabileceğini ifade ediyor.Reuters'ın aktardığı verilere göre çıkarılan isimler arasında yaklaşık 28 milyon hayatını kaybetmiş kişi, 63 milyon başka yerlere taşınan kişi ve 30 milyon da kendilerine ulaşılamayan kişi bulunuyor.Muhalefet partileri ise süreçte seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istendiğini ve bunun özellikle yoksul kesimlerin oy kullanma hakkını riske attığını savunuyor. Ayrıca seçmen listelerindeki değişikliklerin iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) lehine sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyorlar.Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtilirken, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP ve Seçim Komisyonu, seçim sürecinde belirli bir siyasi partiye avantaj sağlandığı iddialarını reddediyor.Hamam Böceği Halk Partisi liderleri yeniden gözaltına alındıSeçmen listelerindeki değişikliklere karşı düzenlenen protestoların öne çıkan aktörlerinden Hamam Böceği Halk Partisi liderleri, salı günü Jantar Mantar'daki gözlemevi alanına girmeye çalışırken gözaltına alındı. Parti, aralarında eş sözcü Ashutosh Ranka, baş sözcü Saurav Das ve Ajinkya Shinde'nin de bulunduğu yaklaşık 20 gönüllünün gözaltına alındığını duyurdu. Hareketin canlı yayınında, yaklaşık bir düzine gönüllünün kapı ve barikatları aşarak alana girdiği, Hindistan bayrağı sallayarak slogan attığı görüldü. Parti kurucusu Abhijeet Dipke, gözaltıların ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Direnişi resmen yasaklayamazsınız" mesajını paylaştı. Hamam Böceği Partisi liderleri, hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösteri öncesinde de gözaltına alınmış, daha sonra bir yıl boyunca "barışı ihlal etmeme" şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak hareketin destekçileri, protesto alanına getirilen kısıtlamaya karşı çıkmayı sürdürdü. Daha önceki protestolarda gözaltına alınanların sayısının 7 bini aştığı bildirilmişti. Pazartesi günü muhalefet gruplarının düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.Seçmen listeleriyle ilgili son tartışmalar ise The Indian Express gazetesinin geçen ay yayımladığı haberin ardından yoğunlaştı. Gazete, Kumar'ın iki yardımcısının seçmen listelerindeki değişiklikler, kayıt prosedürleri ve dijital sistemler konusunda kurum içinde çeşitli kaygılar dile getirdiğini bildirdi.Muhalefet, listelerden çıkarılan isimlerin arasında Müslüman seçmenlerin ve diğer azınlık gruplarının orantısız biçimde yer alabileceğini savunuyor.

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yeni delhi, kongre partisi (hindistan), haberler