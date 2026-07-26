https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/hindistanda-ogrenciler-kazandi-modi-sinav-sistemini-degistirecek-1107560537.html
Hindistan'da öğrenciler kazandı: Modi sınav sistemini değiştirecek
Hindistan'da öğrenciler kazandı: Modi sınav sistemini değiştirecek
Sputnik Türkiye
Hindistan'da öğrenciler kazandı: Modi sınav sistemini değiştirecek
2026-07-26T18:19+0300
2026-07-26T18:19+0300
2026-07-26T18:19+0300
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınav sorularının sızdırılması nedeniyle ülke genelinde haftalardır devam eden protestoların ardından sınav sistemini kapsamlı şekilde yeniden düzenlemek amacıyla yeni bir görev gücü kurulacağını duyurdu.Modi, Instagram üzerinden yayımladığı video mesajında, teknoloji girişimcisi Nandan Nilekani'nin başkanlık edeceği görev gücünün sınav sistemini daha güvenilir ve şeffaf hale getirmek için çalışacağını söyledi."Sınav sistemimiz güvenilir ve şeffaf olmalı, teknolojiden de azami ölçüde yararlanmalıdır" diyen Modi, sınav sorularının sızdırılmasıyla mücadeleye yönelik yeni yasa tasarısının pazartesi günü parlamentoya sunulacağını açıkladı.Modi, yeni düzenlemeyle mevcut yasal çerçevenin sıkılaştırılacağını ve sınav sorularını sızdıranlara yönelik cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.Eğitim Bakanı istifa ettiBu açıklama, dün Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifa etmesinin ardından Modi'nin konuya ilişkin yaptığı ilk kamuoyu açıklaması oldu. Pradhan, mayıs ayında yaşanan sınav sorusu sızıntılarının ardından haftalarca süren protestolar nedeniyle yoğun baskı altındaydı.Gençlerin öncülüğündeki Hamamböceği Halk Partisi (CJP) hareketi, hükümetin taleplerini kabul etmesinin ardından cumartesi günü gösterileri sona erdirdi.Hükümet, sınav sisteminde reform yapılmasının yanı sıra protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesini ve sınav sorularının sızdırılmasının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesini de kabul etti.Görev gücüne başkanlık edecek Nandan Nilekani, Hindistan'ın dijital kimlik sistemi Aadhaar'ın geliştirilmesine öncülük etmesi ve ülkenin önde gelen yazılım şirketlerinden Infosys'in kurucu ortaklarından biri olmasıyla tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
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hindistan başbakanı narendra modi, haberler
hindistan başbakanı narendra modi, haberler
Hindistan'da öğrenciler kazandı: Modi sınav sistemini değiştirecek
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınav sorularının sızdırılması nedeniyle Hamamböceği Halk Partisi öncülüğünde haftalardır süren gençlik protestolarının ardından ülkenin sınav sistemini yeniden yapılandırmak üzere teknoloji girişimcisi Nandan Nilekani başkanlığında bir görev gücü kurulacağını açıkladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınav sorularının sızdırılması nedeniyle ülke genelinde haftalardır devam eden protestoların ardından sınav sistemini kapsamlı şekilde yeniden düzenlemek amacıyla yeni bir görev gücü kurulacağını duyurdu.
Modi, Instagram üzerinden yayımladığı video mesajında, teknoloji girişimcisi Nandan Nilekani'nin başkanlık edeceği görev gücünün sınav sistemini daha güvenilir ve şeffaf hale getirmek için çalışacağını söyledi.
"Sınav sistemimiz güvenilir ve şeffaf olmalı, teknolojiden de azami ölçüde yararlanmalıdır" diyen Modi, sınav sorularının sızdırılmasıyla mücadeleye yönelik yeni yasa tasarısının pazartesi günü parlamentoya sunulacağını açıkladı.
Modi, yeni düzenlemeyle mevcut yasal çerçevenin sıkılaştırılacağını ve sınav sorularını sızdıranlara yönelik cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.
Eğitim Bakanı istifa etti
Bu açıklama, dün Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifa etmesinin ardından Modi'nin konuya ilişkin yaptığı ilk kamuoyu açıklaması oldu. Pradhan, mayıs ayında yaşanan sınav sorusu sızıntılarının ardından haftalarca süren protestolar nedeniyle yoğun baskı altındaydı.
Gençlerin öncülüğündeki Hamamböceği Halk Partisi (CJP) hareketi, hükümetin taleplerini kabul etmesinin ardından cumartesi günü gösterileri sona erdirdi.
Hükümet, sınav sisteminde reform yapılmasının yanı sıra protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesini ve sınav sorularının sızdırılmasının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesini de kabul etti.
Görev gücüne başkanlık edecek Nandan Nilekani, Hindistan'ın dijital kimlik sistemi Aadhaar'ın geliştirilmesine öncülük etmesi ve ülkenin önde gelen yazılım şirketlerinden Infosys'in kurucu ortaklarından biri olmasıyla tanınıyor.