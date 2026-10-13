https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sgk-ev-ve-arsa-satiyor-310-bin-liradan-basliyor-sartlari-aciklandi-1109501718.html

SGK ev ve arsa satıyor: 310 bin liradan başlıyor, ihale şartları açıklandı

SGK ev ve arsa satıyor: 310 bin liradan başlıyor, ihale şartları açıklandı

Sputnik Türkiye

SGK, mülkiyeti kendisinde olan taşınmazlar için açık artırma yoluyla ihale düzenleyeceğini duyurdu. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T14:12+0300

2026-10-13T14:12+0300

2026-10-13T14:17+0300

ekonomi̇

sgk

gayrimenkul

arsa satışı

ihale

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı yapacağını duyurdu. Gayrimenkul satışları ne zaman yapılacak? Gayrimenkul almak isteyenler nasıl başvuracak? Kimler başvuruda bulunabilir?En pahalı satış Halkalı'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 26 ildeki gayrimenkullerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. İhale listesinde yer alan 197 taşınmazın toplam tahmini satış değeri 8 milyar 87 milyon 210 bin liraya ulaşıyor. En yüksek bedel, İstanbul Küçükçekmece Halkalı’daki 14 bin 907,70 metrekarelik arsaya biçilen 1,2 milyar lira oldu.Gayrimenkul satışları ne zaman başlayacak?Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülkiyetindeki taşınmazlar, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden düzenlenecek açık artırmalarla satışa sunulacak.SGK'nın gayrimenkul ihalesine nasıl başvurulur?Arsa ve konutların ihale yoluyla gerçekleştirilecek satışlarında tahmini bedeller 310 bin liradan başlayacak. İhaleye katılmayı planlayanlar, satışa çıkarılan taşınmazlara ait ihale belgelerini e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı'na giriş yaparak ücretsiz inceleyebilecek.Gayrimenkul ihalesi için teminat koşulları ne?Satın alınması planlanan taşınmaz için belirlenen teminat tutarı nakit olarak ödenecekse, ödemenin tahsilat yetkisi bulunan bankalara yapılması gerekecek. Teminat mektubu sunulması durumunda ise belgenin, başvuru süresinin sona ereceği gün mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu olacak. İhalelerde teminat olarak Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında tedavülde bulunan Türk lirası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları geçerli sayılacak. Bunların dışında herhangi bir teminat türü kabul edilmeyecek.SGK gayrimenkul ihalesine nasıl başvurulur, ödeme nasıl yapılır?İhaleye katılmak isteyenler, e-Devlet aracılığıyla SGK'nin resmi internet sitesi https://sgk.gov.tr/ üzerindeki "İhaleler" bölümünden "Gayrimenkul Satış İhaleleri" sayfasına ulaşarak https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresindeki Elektronik Satış Portalı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Satışın ardından ihale bedelinin tamamı peşin olarak SGK hesaplarına ödenecek.

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sgk, gayrimenkul, arsa satışı, ihale