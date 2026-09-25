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31 milyon liralık 'Salah'a komşu villa' ilanı Trabzonspor'u harekete geçirdi
31 milyon liralık 'Salah'a komşu villa' ilanı Trabzonspor'u harekete geçirdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, futbolcusu Muhamed Salah'ın adı ve görsellerinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp, tespit... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T15:30+0300
2026-09-25T15:30+0300
spor
trabzonspor
mohammed salah
muhammed salah
salah
villa
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Trabzonspor Kulübü, Muhamed Salah'ın transferinin ardından bazı işletmeler tarafından futbolcunun görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediğini bildirdi.Kulübün açıklamasında işaret ettiği ticari kullanımlara ilişkin Trabzon'da verilen bir gayrimenkul ilanı da gündeme geldi. Kaşüstü Mahallesi'nde satışa çıkarılan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda, 'Mohamed Salah'a komşu satılık lüks villa' ifadesi kullanıldı. Villanın tanıtımında Salah'ın ismine yer verilmesi, kulübün izinsiz ticari kullanımlara ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte gündeme geldi.Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Salah'ın adı ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir. Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.'Hukuki başvuru yapıldı'Bu tür kullanımların Salah'ın kişilik ve imaj haklarının yanı sıra kulübün marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz" denildi.Açıklama, "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz" ifadeleriyle tamamlandı.
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trabzonspor, mohammed salah, muhammed salah, salah, villa
trabzonspor, mohammed salah, muhammed salah, salah, villa

31 milyon liralık 'Salah'a komşu villa' ilanı Trabzonspor'u harekete geçirdi

15:30 25.09.2026
Trabzonspor'un ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın adı, kentte bir villanın satış ilanında kullanıldı
Trabzonspor'un ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın adı, kentte bir villanın satış ilanında kullanıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Trabzonspor, futbolcusu Muhamed Salah'ın adı ve görsellerinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Muhamed Salah'ın transferinin ardından bazı işletmeler tarafından futbolcunun görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediğini bildirdi.
Kulübün açıklamasında işaret ettiği ticari kullanımlara ilişkin Trabzon'da verilen bir gayrimenkul ilanı da gündeme geldi.
Kaşüstü Mahallesi'nde satışa çıkarılan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda, 'Mohamed Salah'a komşu satılık lüks villa' ifadesi kullanıldı. Villanın tanıtımında Salah'ın ismine yer verilmesi, kulübün izinsiz ticari kullanımlara ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte gündeme geldi.
Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Salah'ın adı ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir. Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

'Hukuki başvuru yapıldı'

Bu tür kullanımların Salah'ın kişilik ve imaj haklarının yanı sıra kulübün marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz" denildi.
Açıklama, "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz" ifadeleriyle tamamlandı.
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