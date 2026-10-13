Rusya’dan World Skate Games’te tarihi başarı: 7 altın madalya ve dünya rekoru
09:13 13.10.2026 (güncellendi: 09:15 13.10.2026)
© Sputnik / Rusya Skateboard ve Roller Spor FederasyonuParaguay’da düzenlenen World Skate Games’in ilk haftasını 7’si altın toplam 17 madalyayla tamamlayan Rusya Milli Takımı, tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı.
© Sputnik / Rusya Skateboard ve Roller Spor Federasyonu
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Paraguay’da düzenlenen World Skate Games’in ilk haftasını 7’si altın toplam 17 madalyayla tamamlayan Rusya Milli Takımı, tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından uluslararası arenada yeniden bayrağıyla mücadele eden Rusya, organizasyonda bir de dünya rekoruna imza attı.
Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirilen Dünya Paten Oyunları'nın (World Skate Games) ilk haftasında mücadele eden Rusya Milli Roller Spor Takımı, organizasyon tarihinin en başarılı performansını sergiledi. Turnuvada 7'si altın olmak üzere toplam 17 madalya kazanan Rusya, serbest stil paten branşında genel klasmanı Tayvan'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
Ağustos 2026'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla uluslararası organizasyonlarda yeniden kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almaya başlayan Rusya kafilesi, turnuvaya yaklaşık 100 kişilik bir heyetle katıldı. Rusya Skateboard ve Roller Spor Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası arenaya güçlü bir dönüş yaptıklarını belirterek organizasyon boyunca Milli marşlarının 7 kez yankılandığını vurguladı.
15 yaşındaki sporcudan dünya rekoru
Şampiyonada en dikkate değer başarılardan birine 15 yaşındaki Veronika Jerelnikova imza attı. Jerelnikova, patenle yüksek atlama branşında 142 santimetrelik derecesiyle dünya rekoru kırarak gençlerde dünya şampiyonluğunu kazandı. Genç sporcu, en yakın rakibine 15 santimetre fark atarak altın madalyaya uzandı.
Rus sporcuların farklı branşlarda öne çıkan performansları şöyle şekillendi:
Roman Şçapov ve Margarita Komarovskaya: Çiftler slalomda şampiyonluk yaşarken, bireysel kategorilerde de ikişer madalyayı müzelerine götürdü.
Sofiya Anisimova: Klasik ve akrobatik serbest stil slalom (freestyle slalom) branşlarının her ikisinde de altın madalyanın sahibi oldu.
Ulyana Dudina: Kaykay kayma (slayt) disiplininde altın, skeýt-kros branşında ise bronz madalya elde etti.
Alena Efimova: Yüksek atlamada gümüş, slayt kategorisinde bronz madalya kazandı.
Maria Kapiçnikova ve Egor Tomilin: Kariyerlerinin ilk uluslararası şampiyonasında artistik patinaj branşında bronz madalya kürsüsüne çıktı.
Takım sporlarında başarılı başlangıç
Erkek Roller Hokey Milli Takımı, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'yı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Rus ekibi gruptaki kalan maçlarında Uruguay, Porto Riko ve Şili ile karşı karşıya gelecek.
2030 World Skate Games için resmi adaylık adımı
Şampiyona öncesinde düzenlenen World Skate Kongresi'nde, Rusya'nın uluslararası resmi organizasyonlara ev sahipliği yapması ve 2030 World Skate Games adaylığı görüşüldü.
Ülkedeki birden fazla bölgenin dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğu kaydedilirken, Belarus ile olası ortak adaylık konusunda ön mutabakata varıldığı bildirildi.
91 ülkeden 6 binden fazla sporcu ve antrenörün katılımıyla 11 farklı branşta düzenlenen World Skate Games, 18 Ekim'e kadar sürecek. Turnuvanın ikinci haftasında Rus sporcular sokak kaykayı (skateboarding street), roller hokey, sürat pateni ve scooter branşlarında madalya mücadelesine devam edecek.