https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyadan-world-skate-gameste-tarihi-basari-7-altin-madalya-ve-dunya-rekoru-1109491120.html

Rusya’dan World Skate Games’te tarihi başarı: 7 altın madalya ve dünya rekoru

Rusya’dan World Skate Games’te tarihi başarı: 7 altın madalya ve dünya rekoru

Sputnik Türkiye

Paraguay’da düzenlenen World Skate Games’in ilk haftasını 7’si altın toplam 17 madalyayla tamamlayan Rusya Milli Takımı, tarihinin en yüksek madalya sayısına... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:13+0300

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2026-10-13T09:15+0300

spor

rusya

paraguay

rusya milli takımı

i̇lya vdovin

paten

altın madalya

rekor

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Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirilen Dünya Paten Oyunları'nın (World Skate Games) ilk haftasında mücadele eden Rusya Milli Roller Spor Takımı, organizasyon tarihinin en başarılı performansını sergiledi. Turnuvada 7'si altın olmak üzere toplam 17 madalya kazanan Rusya, serbest stil paten branşında genel klasmanı Tayvan'ın ardından ikinci sırada tamamladı.Ağustos 2026'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla uluslararası organizasyonlarda yeniden kendi bayrağı ve milli marşıyla yer almaya başlayan Rusya kafilesi, turnuvaya yaklaşık 100 kişilik bir heyetle katıldı. Rusya Skateboard ve Roller Spor Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası arenaya güçlü bir dönüş yaptıklarını belirterek organizasyon boyunca Milli marşlarının 7 kez yankılandığını vurguladı.15 yaşındaki sporcudan dünya rekoruŞampiyonada en dikkate değer başarılardan birine 15 yaşındaki Veronika Jerelnikova imza attı. Jerelnikova, patenle yüksek atlama branşında 142 santimetrelik derecesiyle dünya rekoru kırarak gençlerde dünya şampiyonluğunu kazandı. Genç sporcu, en yakın rakibine 15 santimetre fark atarak altın madalyaya uzandı.Rus sporcuların farklı branşlarda öne çıkan performansları şöyle şekillendi:Takım sporlarında başarılı başlangıçErkek Roller Hokey Milli Takımı, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'yı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Rus ekibi gruptaki kalan maçlarında Uruguay, Porto Riko ve Şili ile karşı karşıya gelecek.2030 World Skate Games için resmi adaylık adımıŞampiyona öncesinde düzenlenen World Skate Kongresi'nde, Rusya'nın uluslararası resmi organizasyonlara ev sahipliği yapması ve 2030 World Skate Games adaylığı görüşüldü.Ülkedeki birden fazla bölgenin dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğu kaydedilirken, Belarus ile olası ortak adaylık konusunda ön mutabakata varıldığı bildirildi.91 ülkeden 6 binden fazla sporcu ve antrenörün katılımıyla 11 farklı branşta düzenlenen World Skate Games, 18 Ekim'e kadar sürecek. Turnuvanın ikinci haftasında Rus sporcular sokak kaykayı (skateboarding street), roller hokey, sürat pateni ve scooter branşlarında madalya mücadelesine devam edecek.

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rusya, paraguay, rusya milli takımı, i̇lya vdovin, paten, altın madalya, rekor