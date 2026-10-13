https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyadan-ukraynaya-bombardiman--kiev-ve-nikolayev-bolgesindeki-hedefler-vuruldu-1109495016.html
Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu
Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için belirlenen hedeflere yönelik... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T10:28+0300
2026-10-13T10:28+0300
2026-10-13T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
rusya
bombardıman
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gece boyunca düzenlenen bombardımanlar sırasında, Kiev’deki 'Pulp Mill Print' işletmesine ait atölyeyi vurduğunu açıkladı.Bakanlık, söz konusu atölyede füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminin organize edildiğini belirtti.Bombardımanda vurulan diğer hedefler:🔴'Darnitsa' askeri lokomotif deposu🔴Nikolayev Bölgesi'ndeki lojistik merkezi ve İHA deposu🔴Nikolayev Limanı'na askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html
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kiev, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, rusya, bombardıman
kiev, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, rusya, bombardıman
Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için belirlenen hedeflere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gece boyunca düzenlenen bombardımanlar sırasında, Kiev’deki 'Pulp Mill Print' işletmesine ait atölyeyi vurduğunu açıkladı.
Bakanlık, söz konusu atölyede füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminin organize edildiğini belirtti.
Bombardımanda vurulan diğer hedefler:
🔴'Darnitsa' askeri lokomotif deposu
🔴Nikolayev Bölgesi'ndeki lojistik merkezi ve İHA deposu
🔴Nikolayev Limanı'na askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemisi