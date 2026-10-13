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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyadan-ukraynaya-bombardiman--kiev-ve-nikolayev-bolgesindeki-hedefler-vuruldu-1109495016.html
Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu
Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için belirlenen hedeflere yönelik... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T10:28+0300
2026-10-13T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
rusya
bombardıman
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gece boyunca düzenlenen bombardımanlar sırasında, Kiev’deki 'Pulp Mill Print' işletmesine ait atölyeyi vurduğunu açıkladı.Bakanlık, söz konusu atölyede füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminin organize edildiğini belirtti.Bombardımanda vurulan diğer hedefler:🔴'Darnitsa' askeri lokomotif deposu🔴Nikolayev Bölgesi'ndeki lojistik merkezi ve İHA deposu🔴Nikolayev Limanı'na askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html
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kiev, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, rusya, bombardıman
kiev, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, rusya, bombardıman

Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu

10:28 13.10.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için belirlenen hedeflere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gece boyunca düzenlenen bombardımanlar sırasında, Kiev’deki 'Pulp Mill Print' işletmesine ait atölyeyi vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, söz konusu atölyede füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminin organize edildiğini belirtti.

Bombardımanda vurulan diğer hedefler:

🔴'Darnitsa' askeri lokomotif deposu

🔴Nikolayev Bölgesi'ndeki lojistik merkezi ve İHA deposu

🔴Nikolayev Limanı'na askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemisi
President Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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