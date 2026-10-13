https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyadan-ukraynaya-bombardiman--kiev-ve-nikolayev-bolgesindeki-hedefler-vuruldu-1109495016.html

Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu

Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: Kiev ve Nikolayev Bölgesi'ndeki hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için belirlenen hedeflere yönelik... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T10:28+0300

2026-10-13T10:28+0300

2026-10-13T10:28+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gece boyunca düzenlenen bombardımanlar sırasında, Kiev’deki 'Pulp Mill Print' işletmesine ait atölyeyi vurduğunu açıkladı.Bakanlık, söz konusu atölyede füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminin organize edildiğini belirtti.Bombardımanda vurulan diğer hedefler:🔴'Darnitsa' askeri lokomotif deposu🔴Nikolayev Bölgesi'ndeki lojistik merkezi ve İHA deposu🔴Nikolayev Limanı'na askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html

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kiev, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, rusya, bombardıman