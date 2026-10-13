https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fsb-rusyada-bir-askeri-hava-ussune-yonelik-saldiri-engellendi-1109496850.html

FSB: Rusya’da bir askeri hava üssüne yönelik saldırı engellendi

FSB: Rusya’da bir askeri hava üssüne yönelik saldırı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin Rusya’nın Voronej kentindeki bir askeri hava üssüne insansız hava araçları (İHA) ile saldırı planladığını... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T11:49+0300

2026-10-13T11:49+0300

2026-10-13T11:56+0300

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voronej

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FSB tarafından yayımlanan videoya göre, Voronej’de gözaltına alınan Rus vatandaşı kadın, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) talimatıyla Baltimor Askeri Hava Üssü’ne İHA saldırısı hazırlığı yaptığını söyledi.FSB’den yapılan açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından planlanan, kısa menzilli İHA’larla saldırı öngören geniş kapsamlı bir sabotaj ve terör eylemi çökertildi” ifadesine yer verildi.Kiev rejiminin bu eylemle Baltimor’daki tesisleri yıkmayı, savaş uçaklarını imha etmeyi ve askeri personeli öldürmeyi planladığı kaydedilirken bu amaçla, henüz 2022'de Ukrayna'yı ziyaret ettiği sırada ajana dönüştürülen bir Rus kadınının devreye sokulduğu bildirildi.Açıklamaya göre söz konusu kadın, Voronej'e gelerek koordinatörünün talimatıyla İHA montajı ve fırlatılması için kullanmayı planladığı bir garaj kiraladı. Gizli depolardan patlayıcı yüklü 9 İHA ile bunlara ait kontrol cihazlarını teslim almayı başardı. Dronların son aşamadaki kontrolünün internet üzerinden, Ukrayna topraklarından yapılması planlanıyordu.FSB, kadını zamanında yakalayarak terör saldırısını henüz hazırlık aşamasındayken engellemeyi başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/cinli-uzman-abd-ile-ukrayna-arasindaki-guven-catlagi-buyuyor-1109496123.html

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rusya, voronej, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı, sabotaj