https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-bir-gunde-1285-asker-kaybetti--1109499120.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir günde 1285 asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir günde 1285 asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da başta savunma sanayisi ve ulaşım altyapısı tesisleri olmak üzere çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu, ayrıca 883 İHA’nın... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T12:46+0300
2026-10-13T12:46+0300
2026-10-13T12:47+0300
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, son bir günde Ukrayna ordusu 1285 kadar asker ve 14 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’nın savunma sanayisi ve Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesislerini, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 142 noktayı bombaladı.Rus hava savunma sistemleri de 883 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fsb-rusyada-bir-askeri-hava-ussune-yonelik-saldiri-engellendi-1109496850.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir günde 1285 asker kaybetti
12:46 13.10.2026 (güncellendi: 12:47 13.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da başta savunma sanayisi ve ulaşım altyapısı tesisleri olmak üzere çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu, ayrıca 883 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, son bir günde Ukrayna ordusu 1285 kadar asker ve 14 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’nın savunma sanayisi ve Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesislerini, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 142 noktayı bombaladı.
Rus hava savunma sistemleri de 883 uçak tipi İHA düşürdü.