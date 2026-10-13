https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-bir-gunde-1285-asker-kaybetti--1109499120.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir günde 1285 asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir günde 1285 asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da başta savunma sanayisi ve ulaşım altyapısı tesisleri olmak üzere çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu, ayrıca 883 İHA’nın... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T12:46+0300

2026-10-13T12:46+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, son bir günde Ukrayna ordusu 1285 kadar asker ve 14 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’nın savunma sanayisi ve Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesislerini, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 142 noktayı bombaladı.Rus hava savunma sistemleri de 883 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fsb-rusyada-bir-askeri-hava-ussune-yonelik-saldiri-engellendi-1109496850.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)