https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusya-disisleri-belcikanin-askeri-tehdit-iddialarini-reddetti-1109514954.html

Rusya Dışişleri, Belçika'nın ‘askeri tehdit’ iddialarını reddetti

Rusya Dışişleri, Belçika'nın ‘askeri tehdit’ iddialarını reddetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçikalı yetkililerin Moskova’nın Belçika ve Avrupa’ya yönelik hibrit, sabotaj ve doğrudan askeri tehdit oluşturduğu yönündeki... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T21:42+0300

2026-10-13T21:42+0300

2026-10-13T21:42+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika’nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff’a Rusya'nın konuya ilişkin tutumunun iletildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Belçikalı yetkililerin Rusya’yı kasıtlı olarak “düşman” şeklinde gösteren saldırgan açıklamalarının gerilimi tırmandırdığı ifade edilen açıklamada, bu tutumun taraflar arasındaki sürtüşmenin kontrolden çıkma riskini artırdığı belirtildi.Moskova, Brüksel’e açıklamalarının muhtemel sonuçlarını değerlendirme ve Avrupa’daki gerilimi artıran Rusya karşıtı söylemin tonunu düşürme çağrısında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Avrupa ile herhangi bir savaşa hazırlanmadığını belirterek, Batı'nın olası bir Rus saldırısına ilişkin öne sürdüğü tüm iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etmişti.

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