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Rusya Dışişleri, Belçika'nın ‘askeri tehdit’ iddialarını reddetti
Rusya Dışişleri, Belçika'nın ‘askeri tehdit’ iddialarını reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçikalı yetkililerin Moskova’nın Belçika ve Avrupa’ya yönelik hibrit, sabotaj ve doğrudan askeri tehdit oluşturduğu yönündeki... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T21:42+0300
2026-10-13T21:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika’nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff’a Rusya'nın konuya ilişkin tutumunun iletildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Belçikalı yetkililerin Rusya’yı kasıtlı olarak “düşman” şeklinde gösteren saldırgan açıklamalarının gerilimi tırmandırdığı ifade edilen açıklamada, bu tutumun taraflar arasındaki sürtüşmenin kontrolden çıkma riskini artırdığı belirtildi.Moskova, Brüksel’e açıklamalarının muhtemel sonuçlarını değerlendirme ve Avrupa’daki gerilimi artıran Rusya karşıtı söylemin tonunu düşürme çağrısında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Avrupa ile herhangi bir savaşa hazırlanmadığını belirterek, Batı'nın olası bir Rus saldırısına ilişkin öne sürdüğü tüm iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ryabkov-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketleri-kendi-kendini-hukumsuz-kiliyor-1109509597.html
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rusya dışişleri bakanlığı, belçika, rusya, moskova, avrupa
rusya dışişleri bakanlığı, belçika, rusya, moskova, avrupa

Rusya Dışişleri, Belçika'nın ‘askeri tehdit’ iddialarını reddetti

21:42 13.10.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçikalı yetkililerin Moskova’nın Belçika ve Avrupa’ya yönelik hibrit, sabotaj ve doğrudan askeri tehdit oluşturduğu yönündeki iddialarını reddetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika’nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff’a Rusya'nın konuya ilişkin tutumunun iletildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Belçikalı diplomata, Rusya’nın Belçika ve Avrupa’ya yönelik giderek artan hibrit, sabotaj ve doğrudan askeri tehditlerin kaynağı olduğu yönündeki dayanaksız iddiaların Rus tarafınca kesin bir şekilde reddedildiği iletildi.
Belçikalı yetkililerin Rusya’yı kasıtlı olarak “düşman” şeklinde gösteren saldırgan açıklamalarının gerilimi tırmandırdığı ifade edilen açıklamada, bu tutumun taraflar arasındaki sürtüşmenin kontrolden çıkma riskini artırdığı belirtildi.
Moskova, Brüksel’e açıklamalarının muhtemel sonuçlarını değerlendirme ve Avrupa’daki gerilimi artıran Rusya karşıtı söylemin tonunu düşürme çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Avrupa ile herhangi bir savaşa hazırlanmadığını belirterek, Batı'nın olası bir Rus saldırısına ilişkin öne sürdüğü tüm iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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