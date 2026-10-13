https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/roskongress-vakfi-natonun-cig-gibi-buyuyen-silahlanma-planini-ortaya-cikardi-1109504167.html

Roskongress Vakfı, NATO’nun çığ gibi büyüyen silahlanma planını ortaya çıkardı

Roskongress Vakfı, NATO’nun çığ gibi büyüyen silahlanma planını ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Roskongress tarafından hazırlanan raporda, NATO’nun ucuz ve yüksek miktarda üretilebilir saldırı silahlarıyla birliklerini hızla donatmaya başladığı... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:28+0300

2026-10-13T15:28+0300

2026-10-13T15:28+0300

dünya

kuzey atlantik

nato

rusya

silah

roskongress vakfı

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Kuzey Atlantik İttifakı’nın askeri ve teknik stratejisinde köklü bir değişime gittiği ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı'nın kararıyla 2007 yılında kurulan, sosyal odaklı, finans dışı bir kalkınma kurumu olan Roskongress Vakfı tarafından yayımlanan raporda, NATO ülkelerinin pahalı ve karmaşık silah sistemleri yerine, üretimi kolay ve maliyeti düşük askeri teçhizatlara yöneldiği ifade edildi.'Sivil teknolojiler silah sanayisine entegre ediliyor'Yeni yaklaşım kapsamında karmaşık bileşenlerin sadeleştirildiği ve sivil teknolojiler ile çift kullanımlı ürünlerin üretim süreçlerine dahil edildiği aktarıldı.Bu yöntemin hem maliyetleri düşürdüğü hem de üretim sürelerini ciddi oranda kısalttığı vurgulandı.'Uzun menzilli silah üretimi katlanarak artacak'Söz konusu stratejinin nihai amacının kitlesel üretimi hızlandırmak olduğu kaydedildi.Roskongress, bu adımın önümüzdeki dönemde kara, deniz ve hava konuşlu uzun menzilli saldırı silahlarının birliklere sevkinde adeta bir çığ etkisi yaratacağına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/misirli-uzman-rusya-ve-abd-arasindaki-dizel-anlasmasi-piyasalari-rahatlatabilir-1109496566.html

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