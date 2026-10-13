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Riyad’da saldırı alarmı sonrası 3 patlama sesi duyuldu
Riyad’da saldırı alarmı sonrası 3 patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda üç patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T23:21+0300
2026-10-13T23:21+0300
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yahya seri
suudi arabistan
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, saldırı uyarısının ardından art arda üç patlama sesi duyulduğu bildirildi.Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, uyarı sırasında vatandaşların uyması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilendirme mesajı paylaşıldı.Görgü tanıkları, erken uyarının ardından kentte peş peşe üç patlama sesi işitildiğini aktardı.Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' bildirdi. Ancak kurum, yaşanan olayın niteliği ve patlamaların nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.Dün de benzer bir olay yaşanmıştı.Yemen’deki Gelişmeler ve Riyad’a Yönelik TehditYemen’de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana’da bulunan Yemen Petrol Şirketine ait Sibaha tesisine hava saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Sana’nın hedef alınması halinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef alacakları yönünde tehditte bulunmuştu.
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ortadoğu, yahya seri, suudi arabistan, yemen, i̇ran, arap koalisyonu
ortadoğu, yahya seri, suudi arabistan, yemen, i̇ran, arap koalisyonu

Riyad’da saldırı alarmı sonrası 3 patlama sesi duyuldu

23:21 13.10.2026
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda üç patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini açıklarken olayın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, saldırı uyarısının ardından art arda üç patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, uyarı sırasında vatandaşların uyması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilendirme mesajı paylaşıldı.
Görgü tanıkları, erken uyarının ardından kentte peş peşe üç patlama sesi işitildiğini aktardı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' bildirdi. Ancak kurum, yaşanan olayın niteliği ve patlamaların nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Dün de benzer bir olay yaşanmıştı.

Yemen’deki Gelişmeler ve Riyad’a Yönelik Tehdit

Yemen’de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana’da bulunan Yemen Petrol Şirketine ait Sibaha tesisine hava saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Sana’nın hedef alınması halinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef alacakları yönünde tehditte bulunmuştu.
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