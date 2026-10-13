https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/putin-bae-devlet-baskani-el-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1109505068.html

Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü

Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede ikili işbirliği, Ortadoğu'daki çözüm... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:53+0300

2026-10-13T15:53+0300

2026-10-13T15:53+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayed el nahyan

telefon görüşmesi

basra körfezi

moskova

washington

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre liderler, Moskova ile Washington arasında Rus dizel yakıtı tedarikine ilişkin varılan anlaşmayı görüştü, ayrıca Basra Körfezi bölgesindeki krizin çözümünü ele aldı.Görüşmede ayrıca Rusya ile BAE arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinin devamı ile ilgili konular da görüşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

basra körfezi

moskova

washington

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rusya, kremlin, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed el nahyan, telefon görüşmesi, basra körfezi, moskova, washington