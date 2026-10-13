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Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü
Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede ikili işbirliği, Ortadoğu'daki çözüm... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T15:53+0300
2026-10-13T15:53+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed el nahyan
telefon görüşmesi
basra körfezi
moskova
washington
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre liderler, Moskova ile Washington arasında Rus dizel yakıtı tedarikine ilişkin varılan anlaşmayı görüştü, ayrıca Basra Körfezi bölgesindeki krizin çözümünü ele aldı.Görüşmede ayrıca Rusya ile BAE arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinin devamı ile ilgili konular da görüşüldü.
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rusya, kremlin, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed el nahyan, telefon görüşmesi, basra körfezi, moskova, washington

Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü

15:53 13.10.2026
© Sputnik / Сергей БобылевRusya lideri Vladimir Putin-BAE Devlet Başkanı El Nahyan
Rusya lideri Vladimir Putin-BAE Devlet Başkanı El Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede ikili işbirliği, Ortadoğu'daki çözüm süreci ve Rus dizel yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma ele alındı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre liderler, Moskova ile Washington arasında Rus dizel yakıtı tedarikine ilişkin varılan anlaşmayı görüştü, ayrıca Basra Körfezi bölgesindeki krizin çözümünü ele aldı.
Görüşmede ayrıca Rusya ile BAE arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinin devamı ile ilgili konular da görüşüldü.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
DÜNYA
Trump: Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaştık
9 Ekim, 22:01
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