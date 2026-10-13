https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/peskov-ukraynada-enerji-ateskesine-iliskin-temaslar-suruyor-ancak-su-ana-kadar-bir-degisiklik-yok-1109500837.html

Peskov: Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temaslar sürüyor ancak şu ana kadar bir değişiklik yok

Peskov: Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temaslar sürüyor ancak şu ana kadar bir değişiklik yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T13:35+0300

2026-10-13T13:35+0300

2026-10-13T14:05+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

vladimir putin

vladimir zelenskiy

abd

abd

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109205488_0:0:1153:650_1920x0_80_0_0_bc07442c658f56b724211e2e5c9f5052.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın Rusya lideri Vladimir Putin ile Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığı ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekliliği konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade etti.Peskov, "Kremlin, ABD'nin Rus dizel yakıtına ilişkin kararı ile Moskova'nın müzakerelere yönelik tutumu arasında doğrudan bir bağlantı görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:▪ Kremlin, ABD ve Avrupa tarafından Ukrayna'ya yönelik hazırlandığı iddia edilen ‘barış planı’ ile ilgili haberi not etti, ancak Moskova'nın söz konusu planın içeriğine dair herhangi bir bilgisi yok.▪ Avrupa ülkeleri Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcılarıdır.▪ AB yaptırımları ve Avrupa’nın diğer hamleleri, Rusya ile ABD arasındaki yakıt anlaşmasının hayata geçirilmesini şüphesiz sekteye uğratabilir.Putin'in bugünkü ajandasından bazı detayları da açıklayan Peskov, Rus liderinin gün içinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleitireceği, ayrıca Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin'i Kremlin'de kabul edeceği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html

rusya

ukrayna

abd

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, abd, moskova, dizel yakıt, andrey nikitin