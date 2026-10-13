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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/peskov-ukraynada-enerji-ateskesine-iliskin-temaslar-suruyor-ancak-su-ana-kadar-bir-degisiklik-yok-1109500837.html
Peskov: Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temaslar sürüyor ancak şu ana kadar bir değişiklik yok
Peskov: Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temaslar sürüyor ancak şu ana kadar bir değişiklik yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T13:35+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın Rusya lideri Vladimir Putin ile Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığı ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekliliği konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade etti.Peskov, "Kremlin, ABD'nin Rus dizel yakıtına ilişkin kararı ile Moskova'nın müzakerelere yönelik tutumu arasında doğrudan bir bağlantı görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:▪ Kremlin, ABD ve Avrupa tarafından Ukrayna'ya yönelik hazırlandığı iddia edilen ‘barış planı’ ile ilgili haberi not etti, ancak Moskova'nın söz konusu planın içeriğine dair herhangi bir bilgisi yok.▪ Avrupa ülkeleri Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcılarıdır.▪ AB yaptırımları ve Avrupa’nın diğer hamleleri, Rusya ile ABD arasındaki yakıt anlaşmasının hayata geçirilmesini şüphesiz sekteye uğratabilir.Putin'in bugünkü ajandasından bazı detayları da açıklayan Peskov, Rus liderinin gün içinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleitireceği, ayrıca Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin'i Kremlin'de kabul edeceği bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, abd, moskova, dizel yakıt, andrey nikitin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, abd, moskova, dizel yakıt, andrey nikitin

Peskov: Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temaslar sürüyor ancak şu ana kadar bir değişiklik yok

13:35 13.10.2026 (güncellendi: 14:05 13.10.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Rusya'nın Putin ile Zelenskiy arasında görüşme ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekliliği konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'da ‘enerji ateşkesine’ ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın Rusya lideri Vladimir Putin ile Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığı ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekliliği konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade etti.
Peskov, "Kremlin, ABD'nin Rus dizel yakıtına ilişkin kararı ile Moskova'nın müzakerelere yönelik tutumu arasında doğrudan bir bağlantı görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Burada herhangi bir doğrudan bağlantı görmüyorum. Aslında bu, Rus-Amerikan işbirliğinin her iki taraf için de büyük sağlayan bir alandır. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, küresel enerji piyasalarının ve Rusya Federasyonu'nun çıkarlarına uygundur. Bu nedenle de böyle bir şey gerçekleşiyor.

Peskov’un yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:
▪ Kremlin, ABD ve Avrupa tarafından Ukrayna'ya yönelik hazırlandığı iddia edilen ‘barış planı’ ile ilgili haberi not etti, ancak Moskova'nın söz konusu planın içeriğine dair herhangi bir bilgisi yok.
▪ Avrupa ülkeleri Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcılarıdır.
▪ AB yaptırımları ve Avrupa’nın diğer hamleleri, Rusya ile ABD arasındaki yakıt anlaşmasının hayata geçirilmesini şüphesiz sekteye uğratabilir.
Putin'in bugünkü ajandasından bazı detayları da açıklayan Peskov, Rus liderinin gün içinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleitireceği, ayrıca Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin'i Kremlin'de kabul edeceği bilgisini verdi.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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