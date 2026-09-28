Kremlin: Ukrayna son aylardaki eylemlerinin bedelini ödüyor
13:13 28.09.2026 (güncellendi: 13:18 28.09.2026)
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
© Sputnik / Александр Щербак
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Ukrayna'nın son aylarda Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin bedelini ödemeye başladığını belirten Peskov, Rus ordusunun askeri hedefleri kararlılıkla vurmayı sürdürdüğünü söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılara ilişkin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Peskov, "Şüphesiz Devlet Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Ukrayna son aylarda gerçekleştirdiği eylemlerin bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Şu anda yaşanan da tam olarak bu" değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Rus kuvvetlerinin özel askeri harekatı sürdürdüğünü ve düşmanın askeri altyapısını sistemli bir şekilde hedef aldığını kaydetti. Rusya'nın ulusal çıkarlarının net olduğunu vurgulayan Sözcü, temel hedefin ülkenin güvenliğini teminat altına almak ve Rusya'ya ağır bir darbe indirme planı yapmaya kimsenin cesaret edemeyeceği koşulları oluşturmak olduğunu ifade etti.
‘Saldırı girişimi müzakere zeminini etkiledi’
Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklifler konusundaki tutumunun son derece açık ve net olduğunu dile getiren Peskov, Rusya'nın Devlet Duması seçimlerinin ardından müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oy verme günlerinde Moskova’ya yönelik kapsamlı bir saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlattı.
Peskov, Moskova'nın barışçıl çözüme dair tüm kararları kendi ulusal çıkarları doğrultusunda alacağını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Silahların kontrolü görüşmeleri: ABD ile silah kontrolüne ilişkin müzakerelerin titiz bir hazırlık gerektirdiğini belirten Peskov, bu sürecin "dün başlatılmış olması gerektiğini" ifade etti. Konunun uluslararası hukuki zeminden yoksun kaldığını belirten Sözcü, hızlı bir sonuç beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Çin'in tutumu: Peskov, Rusya'nın bilgisi dahilinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin silah kontrolü süreçlerine katılım konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını aktardı.
Almanya ile ilişkiler: Rusya ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin sıfır noktasına yaklaştığına dikkat çeken Peskov, dışişleri bakanları düzeyindeki temasların olumlu ancak yakın zamanda radikal bir değişim beklemek için erken olduğunu dile getirdi.
Dünya Satranç Federasyonu (FIDE): Rusya Satranç Federasyonu Mütevelli Heyeti Başkanı sıfatıyla Timur Turlov'u FIDE Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Peskov, Pavel Kolobkov'un FIDE Başkan Yardımcılığı görevinde federasyona önemli katkılar sunacağını ifade etti.
İç politika: Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi parti liderleriyle bir bir araya geleceği bildirildi.