https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html

Kremlin: Ukrayna son aylardaki eylemlerinin bedelini ödüyor

Kremlin: Ukrayna son aylardaki eylemlerinin bedelini ödüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın son aylarda Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin bedelini ödemeye başladığını belirten Peskov, Rus ordusunun askeri hedefleri... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T13:13+0300

2026-09-28T13:13+0300

2026-09-28T13:18+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılara ilişkin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Peskov, "Şüphesiz Devlet Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Ukrayna son aylarda gerçekleştirdiği eylemlerin bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Şu anda yaşanan da tam olarak bu" değerlendirmesinde bulundu.Peskov, Rus kuvvetlerinin özel askeri harekatı sürdürdüğünü ve düşmanın askeri altyapısını sistemli bir şekilde hedef aldığını kaydetti. Rusya'nın ulusal çıkarlarının net olduğunu vurgulayan Sözcü, temel hedefin ülkenin güvenliğini teminat altına almak ve Rusya'ya ağır bir darbe indirme planı yapmaya kimsenin cesaret edemeyeceği koşulları oluşturmak olduğunu ifade etti.‘Saldırı girişimi müzakere zeminini etkiledi’Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklifler konusundaki tutumunun son derece açık ve net olduğunu dile getiren Peskov, Rusya'nın Devlet Duması seçimlerinin ardından müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oy verme günlerinde Moskova’ya yönelik kapsamlı bir saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlattı.Peskov, Moskova'nın barışçıl çözüme dair tüm kararları kendi ulusal çıkarları doğrultusunda alacağını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-yerinde-kontrol-saglandi-1109094863.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, duma seçimleri, abd, silah kontrolü, çin, almanya