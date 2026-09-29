https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yeni-partiye-isim-itirazi-aymye-geliyor-isim-degisirse-iki-secenek-var-1109116972.html
Yeni Parti'ye isim itirazı AYM'ye geliyor: İsim değişirse iki seçenek var
Yeni Parti'ye isim itirazı AYM'ye geliyor: İsim değişirse iki seçenek var
Sputnik Türkiye
Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T10:46+0300
2026-09-29T10:46+0300
2026-09-29T10:46+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
yeni parti
anayasa mahkemesi (aym)
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Yeni Parti'ye isim itirazı Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşülecek.Tartışmayı başlatan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu.İtirazı değerlendiren başsavcılık, Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.Tebligatta, 2024 yılında "yeni" adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.İtiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak.Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin katılımıyla 24 Temmuz günü kuruldu.İsminin hükümsüz kılınması isteniyorYüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüşecek.Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/yeni-parti-milletvekili-mustafa-erdem-hakkinda-rusvet-sorusturmasi-baslatildi-1109068902.html
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özgür özel, yeni parti, anayasa mahkemesi (aym)
özgür özel, yeni parti, anayasa mahkemesi (aym)
Yeni Parti'ye isim itirazı AYM'ye geliyor: İsim değişirse iki seçenek var
Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek.
Yeni Parti'ye isim itirazı Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşülecek.
Tartışmayı başlatan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu.
İtirazı değerlendiren başsavcılık, Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
Tebligatta, 2024 yılında "yeni" adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.
İtiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak.
Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin katılımıyla 24 Temmuz günü kuruldu.
İsminin hükümsüz kılınması isteniyor
Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüşecek.
Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.
Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.