https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/dmitriyevden-abye-tepki-abd-ile-yapilan-dizel-anlasmasinin-elestirilmesi-tam-bir-ikiyuzluluk-1109489601.html

Dmitriyev'den AB’ye tepki: ‘ABD ile yapılan dizel anlaşmasının eleştirilmesi tam bir ikiyüzlülük’

Dmitriyev'den AB’ye tepki: ‘ABD ile yapılan dizel anlaşmasının eleştirilmesi tam bir ikiyüzlülük’

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa Birliği'nin (AB) 2022'den bu yana Rus enerjisine 320 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını belirterek, Moskova ile... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:20+0300

2026-10-13T07:20+0300

2026-10-13T07:30+0300

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, AB bürokratlarının Rusya ile ABD arasında varılan dizel yakıt anlaşmasına yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Dmitriyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın "AB'nin 2022 yılından bu yana Rus enerji kaynaklarına 320,7 milyar dolar ödediği" yönündeki beyanını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce AB'nin Rus enerjisine 250 milyar dolar harcadığına ilişkin açıklamasını hatırlatan Dmitriyev, açıklanan son rakamın bu tahmini dahi aştığına dikkat çekti.Dmitriyev açıklamasında, “Bu rakam, Başkan Trump'ın 250 milyar dolarlık tahminini bile geride bırakıyor. ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikine ilişkin yapılan anlaşmayı eleştiren AB bürokratlarının sergilediği tutum hayret verici bir ikiyüzlülük.” ifadelerini kullandı.‘Geleneksel Batı medyası gerçekleri gizliyor’AB'nin ve geleneksel Batı medyasının, Avrupa ülkelerinin 2022'den beri Rusya'ya enerji için 320 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı gerçeğini halktan sakladığını savunan Dmitriyev; buna karşın ABD'li çiftçilere, tüketicilere, küresel enerji piyasasına ve tüm dünyaya fayda sağlayan Rusya-ABD anlaşmasını eleştirme cüreti gösterdiklerini belirtti.Liderler düzeyinde mutabakata varılmıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki enerji işbirliğini ele almıştı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, Rusya'dan dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurarak, ABD'nin bu yakıta ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu tedarikten memnuniyet duyduklarını ifade etmişti.

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rusya, kirill dmitriyev, novak, avrupa birliği, ab, enerji, abd, donald trump, dizel, dizel yakıt