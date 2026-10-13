https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/netanyahuya-secim-anketinde-agir-darbe-muhalefet-onde-1109493908.html

Netanyahu'ya seçim anketinde ağır darbe: Muhalefet önde

Netanyahu'ya seçim anketinde ağır darbe: Muhalefet önde

Sputnik Türkiye

İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde yayımlanan son ankette, Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 67 sandalyeye ulaşırken iktidar koalisyonu 49 sandalyede kaldı... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:50+0300

2026-10-13T09:50+0300

2026-10-13T09:50+0300

i̇srail

aralık

gadi eisenkot

yair golan

itamar ben-gvir

birleşik arap listesi

ra

i̇srail parlamentosu (knesset)

dünya

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacağı belirtilen genel seçimlere iki hafta kala yayımlanan kamuoyu araştırması, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Kanal 12 televizyonunda yayımlanan ankete göre, Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli Knesset'te 67 milletvekilliğine ulaşırken iktidar koalisyonu 49 sandalyede kaldı.Anketin en dikkat çekici sonucu ise eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un, hem parti sıralamasında hem de başbakanlık için yapılan tercih araştırmasında Netanyahu'nun önüne geçmesi oldu.Araştırmaya göre, Netanyahu karşıtı blokun 67 sandalyesinin 54'ü Siyonist partilerden, 13'ü ise İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluşuyor. Üçüncü kamp olarak sınıflandırılan siyasi oluşumun ise 4 sandalye kazanacağı öngörülüyor.Netanyahu'nun partisi ikinci sıraya gerilediAnkette Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi, 23 sandalye ile ilk sıraya yerleşti. Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ise önceki araştırmaya göre bir sandalye kaybederek 20 sandalyeye geriledi.Eski Başbakan Naftali Bennett'in Birlikte Partisi 13 sandalyelik desteğini korurken, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar ve Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz partileri dokuzar sandalye elde etti.İktidarın aşırı sağcı ve ultraortodoks ortaklarının parlamentodaki temsilini koruduğu görülse de toplam sandalye dağılımı, mevcut koalisyonun hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığına işaret etti.İsrail seçim anketinde partilerin sandalye dağılımıKanal 12'nin 12 Ekim tarihli araştırmasında partilerin öngörülen sandalye sayıları şöyle sıralandı:Ankette İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 8, Birleşik Arap Listesi ise 5 sandalye elde ediyor. Böylece iki listenin toplam temsil gücü 13 milletvekiline ulaşıyor.Başbakanlık yarışında Eisenkot farkı 10 puana çıkardıAraştırmada seçmenlere yöneltilen "Başbakanlık koltuğuna en uygun isim kim?" sorusu, Netanyahu açısından bir başka olumsuz tabloyu ortaya koydu.Gadi Eisenkot, Netanyahu karşısında yüzde 45'e yüzde 35 üstünlük sağladı. Önceki ankette yalnızca üç puan olan farkın 10 puana yükselmesi, Eisenkot'un Netanyahu karşısındaki konumunu güçlendirdiğini gösterdi.Naftali Bennett de Netanyahu'ya karşı yüzde 37'ye yüzde 36 oranında öne geçti.Netanyahu, Avigdor Lieberman karşısında yüzde 35'e yüzde 27 üstünlüğünü korudu. Ancak iki siyasetçi arasındaki farkın önceki araştırmadaki 17 puandan 8 puana gerilemesi dikkati çekti.Muhalefet hükümet kurabilecek mi?İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 üyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Son anketin ortaya koyduğu 67 sandalyelik muhalefet toplamı, Netanyahu karşıtı partilerin sayısal olarak çoğunluğu elde edebileceğini gösteriyor.Ancak bu partilerin farklı siyasi çizgileri temsil etmesi, ortak bir hükümet kurulmasının önünde önemli bir engel oluşturabilir. Özellikle Filistinli partilerin desteğinin koalisyon hesaplarına nasıl yansıyacağı, seçim sonrasındaki siyasi denklemin belirleyici unsurlarından biri olacak.Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin en sağcı hükümetlerinden biri olarak nitelendirilen koalisyonun başında bulunuyor.12 Ekim'de 18 yaş ve üzerindeki 509 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın azami hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı. Ankette kararsız seçmen oranı ise yüzde 8 seviyesinde ölçüldü.Dolayısıyla araştırma, mevcut seçmen eğilimlerini yansıtmakla birlikte seçim sonuçlarını kesin olarak ortaya koymuyor.

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i̇srail, aralık, gadi eisenkot, yair golan, itamar ben-gvir, birleşik arap listesi, ra, i̇srail parlamentosu (knesset)