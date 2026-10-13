https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/musktan-ara-secimler-oncesi-cumhuriyetcilere-366-milyon-dolarlik-destek-1109503521.html

Musk'tan ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilere 366 milyon dolarlık destek

Musk'tan ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilere 366 milyon dolarlık destek

Sputnik Türkiye

Amerikan basınına göre, Elon Musk 2025-2026 seçim döngüsünde Cumhuriyetçi siyasi gruplara yaklaşık 366 milyon dolar bağışladı.

2026-10-13T15:17+0300

2026-10-13T15:17+0300

2026-10-13T15:17+0300

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ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen siyasi gruplara yüz milyonlarca dolar aktardı. The New York Times'ın pazartesi günü yayımladığı habere göre Musk, temmuz başından bu yana Cumhuriyetçi siyasi gruplara 276 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.Destekleyen gruplara milyonlarca dolarHabere göre milyarder iş insanı, Cumhuriyetçi senatör adaylarını destekleyen Senate Leadership Fund'a 158 milyon dolar, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri destekleyen Congressional Leadership Fund'a ise 20 milyon dolar bağışladı.Musk ayrıca kendi siyasi kuruluşu America PAC'e 76 milyon dolar aktarırken, diğer Cumhuriyetçi gruplara da toplam 22 milyon dolar bağışta bulundu.Musk'ın America PAC sözcüsü Andrew Romeo, The New York Times'a yaptığı açıklamada, Demokratların kasım ayında Washington'da kontrolü ele geçirmesi ve kritik valilik ile başsavcılık yarışlarını kazanması halinde ABD'nin 'sosyalist ve sınırsız bir ülke' olma riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abdde-ara-secimler-oncesi-anketlerde-son-durum-trumpin-onay-orani-yuzde-30a-geriledi-1109500185.html

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