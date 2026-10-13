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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/musktan-ara-secimler-oncesi-cumhuriyetcilere-366-milyon-dolarlik-destek-1109503521.html
Musk'tan ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilere 366 milyon dolarlık destek
Musk'tan ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilere 366 milyon dolarlık destek
Sputnik Türkiye
Amerikan basınına göre, Elon Musk 2025-2026 seçim döngüsünde Cumhuriyetçi siyasi gruplara yaklaşık 366 milyon dolar bağışladı.
2026-10-13T15:17+0300
2026-10-13T15:17+0300
dünya
elon musk
abd
temsilciler meclisi
cumhuriyetçi parti
washington
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ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen siyasi gruplara yüz milyonlarca dolar aktardı. The New York Times'ın pazartesi günü yayımladığı habere göre Musk, temmuz başından bu yana Cumhuriyetçi siyasi gruplara 276 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.Destekleyen gruplara milyonlarca dolarHabere göre milyarder iş insanı, Cumhuriyetçi senatör adaylarını destekleyen Senate Leadership Fund'a 158 milyon dolar, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri destekleyen Congressional Leadership Fund'a ise 20 milyon dolar bağışladı.Musk ayrıca kendi siyasi kuruluşu America PAC'e 76 milyon dolar aktarırken, diğer Cumhuriyetçi gruplara da toplam 22 milyon dolar bağışta bulundu.Musk'ın America PAC sözcüsü Andrew Romeo, The New York Times'a yaptığı açıklamada, Demokratların kasım ayında Washington'da kontrolü ele geçirmesi ve kritik valilik ile başsavcılık yarışlarını kazanması halinde ABD'nin 'sosyalist ve sınırsız bir ülke' olma riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abdde-ara-secimler-oncesi-anketlerde-son-durum-trumpin-onay-orani-yuzde-30a-geriledi-1109500185.html
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elon musk, abd, temsilciler meclisi, cumhuriyetçi parti, washington
elon musk, abd, temsilciler meclisi, cumhuriyetçi parti, washington

Musk'tan ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilere 366 milyon dolarlık destek

15:17 13.10.2026
© REUTERS Brendan McDermidElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© REUTERS Brendan McDermid
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Amerikan basınına göre, Elon Musk 2025-2026 seçim döngüsünde Cumhuriyetçi siyasi gruplara yaklaşık 366 milyon dolar bağışladı. Musk'ın temmuz başından bu yana yaptığı 276 milyon doları aşan katkı, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde kendisini bilinen en büyük bağışçı konumuna taşıdı.
ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen siyasi gruplara yüz milyonlarca dolar aktardı. The New York Times'ın pazartesi günü yayımladığı habere göre Musk, temmuz başından bu yana Cumhuriyetçi siyasi gruplara 276 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
Musk'ın son katkılarıyla 2025-2026 seçim döngüsündeki toplam siyasi bağışlarının yaklaşık 366 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, milyarder bu yılki Kongre seçimlerinde bilinen en büyük bağışçı oldu.

Destekleyen gruplara milyonlarca dolar

Habere göre milyarder iş insanı, Cumhuriyetçi senatör adaylarını destekleyen Senate Leadership Fund'a 158 milyon dolar, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri destekleyen Congressional Leadership Fund'a ise 20 milyon dolar bağışladı.
Musk ayrıca kendi siyasi kuruluşu America PAC'e 76 milyon dolar aktarırken, diğer Cumhuriyetçi gruplara da toplam 22 milyon dolar bağışta bulundu.
Super PAC olarak bilinen bu kuruluşlar, adayları desteklemek amacıyla sınırsız miktarda bağış toplayıp harcama yapabiliyor. Ancak adayların seçim kampanyalarıyla doğrudan koordinasyon kurmaları yasak.
Musk'ın America PAC sözcüsü Andrew Romeo, The New York Times'a yaptığı açıklamada, Demokratların kasım ayında Washington'da kontrolü ele geçirmesi ve kritik valilik ile başsavcılık yarışlarını kazanması halinde ABD'nin 'sosyalist ve sınırsız bir ülke' olma riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.
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