https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abdde-ara-secimler-oncesi-anketlerde-son-durum-trumpin-onay-orani-yuzde-30a-geriledi-1109500185.html

ABD'de ara seçimler öncesi anketlerde son durum: Trump'ın onay oranı yüzde 30'a geriledi

ABD'de ara seçimler öncesi anketlerde son durum: Trump'ın onay oranı yüzde 30'a geriledi

Sputnik Türkiye

Pew Research Center'ın anketine göre, ABD'de ara seçim öncesinde Demokratlar, Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin tercihlerde Cumhuriyetçilerin 8 puan önünde. İşte anketlerde son durum...

2026-10-13T13:20+0300

2026-10-13T13:20+0300

2026-10-13T13:20+0300

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ABD'de 2026 ara seçimlerine haftalar kala kamuoyunun ülkenin gidişatına yönelik memnuniyetsizliği artarken, Demokrat seçmenlerin seçimlere katılım motivasyonu Cumhuriyetçi seçmenlerden daha yüksek seyrediyor. Pew Research Center'ın 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 5 bin 62 yetişkinle, bunların 3 bin 917'si kayıtlı seçmen olmak üzere gerçekleştirdiği araştırma, Demokratların Temsilciler Meclisi seçimlerinde ulusal düzeyde avantajlı olduğunu ortaya koydu.Ankete göre, bugün seçim yapılması halinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 44'ü Demokratların, yüzde 36'sı ise Cumhuriyetçilerin adaylarını destekleyeceğini belirtiyor. Bu oranla, Demokratlar, ulusal tercihlerde 8 puanlık farkla önde bulunuyor.Demokrat seçmenin seçim motivasyonu daha yüksekAraştırma, Demokratların yalnızca oy tercihlerinde değil, seçimlere yönelik ilgi ve katılım motivasyonunda da Cumhuriyetçilerin önünde olduğunu gösteriyor.Demokrat adayları destekleyen seçmenlerin yüzde 78'i, Kongre'de hangi partinin çoğunluğu kazanmasının "gerçekten önemli" olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçi adayları destekleyenlerde bu oran yüzde 69'da kalıyor.Demokrat seçmenlerin yüzde 50'si seçimleri "çok düşündüğünü" belirtirken, Cumhuriyetçi seçmenlerde bu oran yüzde 36. Oy kullanmak için "son derece motive" olduğunu söyleyenlerin oranı ise Demokratlarda yüzde 63, Cumhuriyetçilerde yüzde 46 olarak ölçüldü.2022 ara seçimleri öncesindeki benzer dönemde ise Cumhuriyetçi seçmenler, Kongre'de hangi partinin çoğunluğu kazanmasını önemsedikleri konusunda Demokrat seçmenlerin 4 puan önündeydi.Trump'ın onay oranı yüzde 30'a düştüPew Research Center'ın araştırmasına göre Trump'ın başkanlık görevindeki performansını onaylayanların oranı yüzde 30'a geriledi. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki en düşük onay oranı. ABD başkanının, performansını onaylamayanların oranı ise yüzde 68'e ulaştı.Anket sonuçlarına göre, Trump'ın kendi seçmenleri arasında da memnuniyetsizlik belirtileri görülüyor. 2024 seçimlerinde Trump'a oy verdiği resmi kayıtlarla doğrulanan seçmenlerin yüzde 67'si bugün başkanın performansını onaylarken, yüzde 31'i onaylamıyor. Trump'ın görev döneminin başında kendi seçmenleri arasındaki onay oranı yüzde 95 düzeyindeydi.

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