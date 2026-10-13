https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/meteorolojiden-cifte-alarm-18-ilde-camur-yagacak-16-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-1109488230.html

Meteoroloji'den çifte alarm: 18 ilde çamur yağacak, 16 şehre sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'den çifte alarm: 18 ilde çamur yağacak, 16 şehre sarı kodlu alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Salı günü için kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara ve Ege'nin batısı ile Şanlıurfa'da... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:06+0300

2026-10-13T07:06+0300

2026-10-13T07:06+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Suriye kaynaklı toz taşınımının güneydoğu illerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği öngörülüyor.Meteoroloji 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptıMeteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, gün boyunca ve gece saatlerinde beklenen sağanak yağışlar bazı illerde etkisini artıracak.Kuvvetli yağış beklenen iller şöyle:Özellikle İzmir'de akşam saatlerinden, Muğla'da ise gece saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Antalya'nın batı kıyılarında da gece saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.Sarı kodlu uyarı yapılan iller:AdıyamanBalıkesirÇanakkaleDiyarbakırEdirneElazığGaziantepİzmirKırklareliMalatyaManisaMardinTekirdağŞanlıurfaBatmanKilisSuriye kaynaklı toz taşınımı 9 ili etkileyecekTürkiye'nin güneydoğu kesimlerinde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının yer yer yoğunlaşabileceği uyarısında bulundu.Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin açık havadaki faaliyetlerinde dikkatli olması öneriliyor.Kuzey Ege'de fırtına bekleniyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısında ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.Kuzey Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın 7 kuvvetine ulaşabileceği tahmin ediliyor.Marmara Denizi'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetine çıkması bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak.Ankara'da sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Başkentte sıcaklığın 22 dereceye ulaşması öngörülüyor.İzmir'de ise gün boyunca aralıklı sağanak beklenirken, akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek.Bölge bölge 13 Ekim hava durumuMarmara BölgesiBölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak.Ege BölgesiBölge genelinde sağanak yağış beklenirken, özellikle kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiBölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın batı kıyılarında gece saatlerinde kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı görülecek.İç Anadolu BölgesiBölgenin kuzeybatısında aralıklı sağanak beklenirken, diğer kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanakların öğleden sonra başlaması öngörülüyor.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölge genelinde sabah saatlerinde sağanak beklenirken, Şanlıurfa ve Mardin'in batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı da etkisini sürdürecek.Meteoroloji, önümüzdeki 24 saat boyunca özellikle kuvvetli yağış, toz taşınımı ve fırtına beklenen bölgelerde güncel uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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