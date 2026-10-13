Meteoroloji'den çifte alarm: 18 ilde çamur yağacak, 16 şehre sarı kodlu alarm verildi
© AA / Binnur Ege Gürün Koçaksağanak yağış
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Salı günü için kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara ve Ege'nin batısı ile Şanlıurfa'da yağışların şiddetini artırması beklenirken, Kuzey Ege'de fırtına, Güneydoğu Anadolu'da ise yoğun toz taşınımı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Suriye kaynaklı toz taşınımının güneydoğu illerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, gün boyunca ve gece saatlerinde beklenen sağanak yağışlar bazı illerde etkisini artıracak.
Kuvvetli yağış beklenen iller şöyle:
Marmara: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri.
Ege: İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın ve Muğla.
Akdeniz: Antalya'nın batı kıyıları.
Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa.
Özellikle İzmir'de akşam saatlerinden, Muğla'da ise gece saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Antalya'nın batı kıyılarında da gece saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller:
Adıyaman
Balıkesir
Çanakkale
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Gaziantep
İzmir
Kırklareli
Malatya
Manisa
Mardin
Tekirdağ
Şanlıurfa
Batman
Kilis
Suriye kaynaklı toz taşınımı 9 ili etkileyecek
Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının yer yer yoğunlaşabileceği uyarısında bulundu.
Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin açık havadaki faaliyetlerinde dikkatli olması öneriliyor.
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısında ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Kuzey Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın 7 kuvvetine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetine çıkması bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak.
Ankara'da sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Başkentte sıcaklığın 22 dereceye ulaşması öngörülüyor.
İzmir'de ise gün boyunca aralıklı sağanak beklenirken, akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek.
Bölge bölge 13 Ekim hava durumu
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak.
İstanbul: 20°C – Aralıklı sağanak
Bursa: 23°C – Gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 19°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Kırklareli: 18°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Ege Bölgesi
Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, özellikle kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
İzmir: 24°C – Akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak
Manisa: 24°C – Aralıklı sağanak
Muğla: 19°C – Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak
Denizli: 23°C – Gök gürültülü sağanak
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın batı kıyılarında gece saatlerinde kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı görülecek.
Antalya: 25°C – Batı kıyılarında kuvvetli sağanak
Adana: 28°C – Aralıklı sağanak
Hatay: 27°C – Gök gürültülü sağanak
Burdur: 22°C – Aralıklı sağanak
İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin kuzeybatısında aralıklı sağanak beklenirken, diğer kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Ankara: 22°C – Sabah saatlerinde sağanak
Eskişehir: 22°C – Sabah saatlerinde sağanak
Çankırı: 23°C – Öğleden sonra sağanak
Konya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz'de gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanakların öğleden sonra başlaması öngörülüyor.
Bolu: 21°C – Aralıklı sağanak
Düzce: 22°C – Aralıklı sağanak
Zonguldak: 21°C – Aralıklı sağanak
Kastamonu: 22°C – Öğleden itibaren sağanak
Samsun: 24°C – Öğleden sonra sağanak
Trabzon: 25°C – Öğleden sonra sağanak
Rize: 25°C – Öğleden sonra sağanak
Amasya: 27°C – Öğleden sonra sağanak
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Erzurum: 16°C – Aralıklı sağanak
Kars: 16°C – Aralıklı sağanak
Van: 17°C – Aralıklı sağanak
Malatya: 20°C – Sabah saatlerinde sağanak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde sabah saatlerinde sağanak beklenirken, Şanlıurfa ve Mardin'in batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı da etkisini sürdürecek.
Diyarbakır: 23°C – Sabah saatlerinde sağanak
Mardin: 22°C – Batısında yer yer kuvvetli sağanak
Siirt: 21°C – Sabah saatlerinde sağanak
Şanlıurfa: 24°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Meteoroloji, önümüzdeki 24 saat boyunca özellikle kuvvetli yağış, toz taşınımı ve fırtına beklenen bölgelerde güncel uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.