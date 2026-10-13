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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç oldu
Sputnik Türkiye
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekilliği seçimini, tek aday olan... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:16+0300
2026-10-13T17:16+0300
poli̇ti̇ka
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vahap seçer
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, Gülşah Yıldırım Genç'i aday gösterirken diğer gruplar aday çıkarmadı.Mecliste 73 üyenin katılımıyla yapılan ilk iki tur oylamada Genç 47'şer oy aldı. Bu turlarda 24 oy boş kullanılırken 2 oy geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda da 47 oy alan Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda 25 oy boş kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.Seçimin ardından konuşan Genç, sürecin demokratik bir şekilde gerçekleştiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.Vahap Seçer tutuklanmıştıMersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Seçer, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç oldu

17:16 13.10.2026
© Fotoğraf : Gülşah Yıldırım Genç XGülşah Yıldırım Genç
Gülşah Yıldırım Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Fotoğraf : Gülşah Yıldırım Genç X
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekilliği seçimini, tek aday olan CHP'li Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç kazandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, Gülşah Yıldırım Genç'i aday gösterirken diğer gruplar aday çıkarmadı.
Mecliste 73 üyenin katılımıyla yapılan ilk iki tur oylamada Genç 47'şer oy aldı. Bu turlarda 24 oy boş kullanılırken 2 oy geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda da 47 oy alan Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda 25 oy boş kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.
Seçimin ardından konuşan Genç, sürecin demokratik bir şekilde gerçekleştiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

Vahap Seçer tutuklanmıştı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Seçer, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
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