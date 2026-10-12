https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mersinde-yenisehir-belediye-baskan-vekili-cagdas-dutlu-oldu-1109478846.html

Mersin'de Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkan Vekilleri belli oldu

Mersin'de Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkan Vekilleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Mersin'de tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T17:19+0300

2026-10-12T17:19+0300

2026-10-12T17:56+0300

poli̇ti̇ka

mersin

yenişehir

seçim

seçim yasası

seçim sonuçları

yerel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109478687_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_e01e56d6f454c22e0e78b9d9605fa359.jpg

Yenişehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Musa Taş başkanlığında toplandı. Başkan vekilliği için CHP'li meclis üyeleri Hülya Günel, Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile AK Parti'li Abbas Özdiker yarıştı.İlk iki turda adayların üye tam sayısının üçte ikisine, üçüncü turda ise salt çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı. Son turda Çağdaş Dutlu 19 oy alırken Özgür Emire 17 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Seçimin ardından Yenişehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Dutlu, meclis üyelerine teşekkür etti.Mezitli Belediye Başkan Vekilli seçildiMezitli Belediye Meclisi de başkan vekili seçimi için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, Turgut Selağzı'nı; Cumhur İttifakı, AK Parti'li Hüseyin Kılınç'ı; Yeni Parti Grubu ise Hakan Şahin'i aday gösterdi.31 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda Selağzı 13, Şahin 12, Kılınç 6 oy aldı. İkinci turda Şahin 13, Selağzı 11, Kılınç 6 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Şahin'e 14, Selağzı'na 9, Kılınç'a 6 oy verildi, 2 oy geçersiz sayıldı.Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine geçilen dördüncü turda Selağzı 16, Şahin 14 oy aldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Turgut Selağzı, Mezitli Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Selağzı, seçimlerin ardından meclis üyelerine teşekkür etti.İki belediye başkanı da tutuklanmıştıMersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'icbar suretiyle irtikap' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'rüşvet vermek', 'icbar suretiyle irtikap', 'rüşvet almak', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/mersin-yenisehir-ve-bolu-belediyesine-operasyon-1104912075.html

mersin

yenişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, yenişehir, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim