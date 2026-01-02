Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Valilik duyurdu: Kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Valilik duyurdu: Kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Sputnik Türkiye
Samsun Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00'den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici... 02.01.2026
Samsun’da etkili olan soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riskine karşı yeni tedbirler alındı.Valilik, kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00’den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı kaydedildi. Yetkililer, sürücüler ve halkın buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
21:32 02.01.2026
Samsun Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00’den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Samsun’da etkili olan soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riskine karşı yeni tedbirler alındı.
Valilik, kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00’den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı kaydedildi.
Yetkililer, sürücüler ve halkın buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
