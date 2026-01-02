https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/valilik-duyurdu-kurye-ve-motosikletlerin-trafige-cikisi-kisitlandi-1102452178.html

Valilik duyurdu: Kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Valilik duyurdu: Kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Sputnik Türkiye

Samsun Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00’den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T21:32+0300

2026-01-02T21:32+0300

2026-01-02T21:32+0300

türki̇ye

samsun

türkiye

motosiklet

kurye

moto kurye

esnaf kurye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bae7dd7da11f159b8ba3e54f8761635.jpg

Samsun’da etkili olan soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riskine karşı yeni tedbirler alındı.Valilik, kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi üzerine saat 20.00’den itibaren motosikletler ve kuryelerin trafiğe çıkışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı kaydedildi. Yetkililer, sürücüler ve halkın buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html

türki̇ye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, türkiye, motosiklet, kurye, moto kurye, esnaf kurye