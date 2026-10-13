https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/katar-emiri-savasa-suruklenmek-istemiyoruz-1109498940.html
Katar Emiri: Savaşa sürüklenmek istemiyoruz
Katar Emiri: Savaşa sürüklenmek istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Al Sani, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması, enerji tesisleri ile sivil altyapının korunması için çabaların iki katına çıkarılması çağrısında bulundu.
2026-10-13T12:41+0300
2026-10-13T12:41+0300
2026-10-13T12:41+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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şeyh temim bin hamed al sani
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şura Konseyi'nin yıllık oturumunda yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimler karşısında ülkesinin güvenlik ve dış politika önceliklerini açıkladı.Körfez'deki deniz ulaşımının ve kritik enerji altyapısının korunması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak, enerji tesislerini ve sivil altyapıyı korumak için çabalar iki katına çıkarılmalı" dedi.'İlk önceliğimiz savaşa sürüklenmemek'Katar'ın ulusal güvenlik stratejisinin temel unsurlarına değinen Al Sani, ülkenin ilk önceliğinin savaşa sürüklenmeden vatanı kararlılıkla savunmak olduğunu belirtti.Katar'ın anlaşmazlıkları müzakere ve diplomatik yollarla çözme yaklaşımını sürdüreceğini belirten Al Sani, "Diyaloğa ve barışçıl çözümlere bağlılığımız, ülkemizi savunma konusunda taviz vereceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ve egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını belirten Al Sani, Katar'ın egemenliğinin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını da ekledi.Katar Emiri, ülkesinin İran tarafından düzenlenen saldırılara maruz kaldığını belirterek bunları egemenliğin "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.Al Sani, Katar'ın bölgesel krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirterek Sudan, Libya, Yemen ve Somali'deki krizlere yönelik çözüm arayışlarını desteklediklerini ifade etti.'Gazze'de yaşananlar soykırım'Katar Emiri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek sorumluların hesap vermekten kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Al Sani ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/israil-basini-netanyahu-husilere-saldirmak-istedi-selman-reddetti-1109487871.html
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katar, hürmüz boğazı, şeyh temim bin hamed al sani, haberler, türkiye, körfez, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
katar, hürmüz boğazı, şeyh temim bin hamed al sani, haberler, türkiye, körfez, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
Katar Emiri: Savaşa sürüklenmek istemiyoruz
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması, enerji tesisleri ile sivil altyapının korunması için çabaların iki katına çıkarılması çağrısında bulundu. Al Sani, ilk önceliklerinin ‘savaşa sürüklenmemek olduğunu’ söyledi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şura Konseyi'nin yıllık oturumunda yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimler karşısında ülkesinin güvenlik ve dış politika önceliklerini açıkladı.
Körfez'deki deniz ulaşımının ve kritik enerji altyapısının korunması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak, enerji tesislerini ve sivil altyapıyı korumak için çabalar iki katına çıkarılmalı" dedi.
'İlk önceliğimiz savaşa sürüklenmemek'
Katar'ın ulusal güvenlik stratejisinin temel unsurlarına değinen Al Sani, ülkenin ilk önceliğinin savaşa sürüklenmeden vatanı kararlılıkla savunmak olduğunu belirtti.
Katar'ın anlaşmazlıkları müzakere ve diplomatik yollarla çözme yaklaşımını sürdüreceğini belirten Al Sani, "Diyaloğa ve barışçıl çözümlere bağlılığımız, ülkemizi savunma konusunda taviz vereceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ve egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını belirten Al Sani, Katar'ın egemenliğinin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını da ekledi.
Katar Emiri, ülkesinin İran tarafından düzenlenen saldırılara maruz kaldığını belirterek bunları egemenliğin "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.
Al Sani, Katar'ın bölgesel krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirterek Sudan, Libya, Yemen ve Somali'deki krizlere yönelik çözüm arayışlarını desteklediklerini ifade etti.
'Gazze'de yaşananlar soykırım'
Katar Emiri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek sorumluların hesap vermekten kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Al Sani ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.