https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/istanbulda-bir-cocugun-akranlari-tarafindan-kolonyayla-yakildigi-iddia-edildi--1109498631.html
İstanbul'da bir çocuğun 'akranları' tarafından kolonyayla yakıldığı iddia edildi
İstanbul'da bir çocuğun 'akranları' tarafından kolonyayla yakıldığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğun sırtına yaşıtları tarafından kolonya dökülüp yakıldığı iddia edildi. Çocuk hastanede tedavi altında. Olayla ilgili... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T12:32+0300
2026-10-13T12:32+0300
2026-10-13T12:32+0300
türki̇ye
akran zorbalığı
saldırı
çocuğa şiddet
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İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 12 yaşındaki B.A. isimli çocuğun akranları tarafından sırtına kolonya dökülerek yakıldı. Küçük çocuğun sırtında 3'üncü derece yanık meydana gelirken ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanede 25 gün tedavi gördükten sonra yeniden fenalaşan çocuk hastanede tedavi altında. Baba şikayetçi oldu polis soruşturma başlattıB.A.'nın babası Kadir A. ise ifadesinde, yaşlarının 12 ile 13 arasında olduğu belirtilen çocuklar tarafından B.A.'nın üzerine kolonya dökülerek ateşe verildiğini öne sürdü. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri olay hakkında çalışma başlattı. Baba Kadir A. şunları anlattı: "Akşam işten eve geldim. Çocuklar dışarı çıkmak istedi, ben de izin verdim. Çocuklarla oynarken birkaç sokak ileri gidiyorlar. Bu çocuklardan biri benim çocuğumu tutuyor. Diğeri de sırtına kolonya döküp ateşe veriyor. Çocuğum tutuşunca söndüremiyorlar. Benim çocuğum sırtını arabaya yaslayarak söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar. Eve geldiler. Çocuğum ağlayarak içeri girdi. Kaydıraktan düştüğünü söylediler. Çocuğum banyoya girip su tutmaya başladı üstüne. Ben çocuğumu sıkıştırınca ne olduğunu anlattı." Psikiyatri tedavisi görüyorÇocuğunun yanık tedavisinin yanı sıra psikiyatri servisinden de destek aldığını söyleyen Kadir A, "Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca yanık bölümüne tedaviye götürdüler. Bir aya yakındır buradaydık. 2 gün önce taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra tekrar ağlamaya başladı. Tekrar hastaneye döndük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi de görüyor. İnşallah kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar taburcu olacak. Şikayetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ortaokul-ogrencisi-kiz-cocugu-3-liseli-kiz-tarafindan-darp-edildi-1109202440.html
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akran zorbalığı, saldırı, çocuğa şiddet
akran zorbalığı, saldırı, çocuğa şiddet
İstanbul'da bir çocuğun 'akranları' tarafından kolonyayla yakıldığı iddia edildi
İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğun sırtına yaşıtları tarafından kolonya dökülüp yakıldığı iddia edildi. Çocuk hastanede tedavi altında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 12 yaşındaki B.A. isimli çocuğun akranları tarafından sırtına kolonya dökülerek yakıldı. Küçük çocuğun sırtında 3'üncü derece yanık meydana gelirken ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanede 25 gün tedavi gördükten sonra yeniden fenalaşan çocuk hastanede tedavi altında.
Baba şikayetçi oldu polis soruşturma başlattı
B.A.'nın babası Kadir A. ise ifadesinde, yaşlarının 12 ile 13 arasında olduğu belirtilen çocuklar tarafından B.A.'nın üzerine kolonya dökülerek ateşe verildiğini öne sürdü. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri olay hakkında çalışma başlattı. Baba Kadir A. şunları anlattı:
"Akşam işten eve geldim. Çocuklar dışarı çıkmak istedi, ben de izin verdim. Çocuklarla oynarken birkaç sokak ileri gidiyorlar. Bu çocuklardan biri benim çocuğumu tutuyor. Diğeri de sırtına kolonya döküp ateşe veriyor. Çocuğum tutuşunca söndüremiyorlar. Benim çocuğum sırtını arabaya yaslayarak söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar. Eve geldiler. Çocuğum ağlayarak içeri girdi. Kaydıraktan düştüğünü söylediler. Çocuğum banyoya girip su tutmaya başladı üstüne. Ben çocuğumu sıkıştırınca ne olduğunu anlattı."
Psikiyatri tedavisi görüyor
Çocuğunun yanık tedavisinin yanı sıra psikiyatri servisinden de destek aldığını söyleyen Kadir A, "Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca yanık bölümüne tedaviye götürdüler. Bir aya yakındır buradaydık. 2 gün önce taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra tekrar ağlamaya başladı. Tekrar hastaneye döndük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi de görüyor. İnşallah kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar taburcu olacak. Şikayetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.