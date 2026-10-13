https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/imf-turkiye-raporu-aciklandi-2026-icin-kritik-makas-degisimi-1109489118.html

IMF Türkiye raporu açıklandı: 2026 i̇çin kritik makas değişimi

IMF Türkiye raporu açıklandı: 2026 i̇çin kritik makas değişimi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdi. Fon, yıl... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:16+0300

2026-10-13T07:16+0300

2026-10-13T07:16+0300

ekonomi̇

uluslararası para fonu (imf)

imf

dünya

fransa

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Küresel finans sisteminin beklediği kritik viraj dönüldü ve rakamlar yeniden yazıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısında dünya ve Türkiye ekonomisi için öngörülerini güncelledi. Küresel ölçekte büyüme tahminleri yukarı çekilirken, Türkiye için yapılan ters yönlü revizyon ekonomi kulislerinde dikkatleri üzerine çekti.Yayımlanan rapora göre IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü. Temmuz ayında açıklanan yüzde 2,9'luk beklentinin aşağı çekilmesine karşın, Türkiye'nin 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6 seviyesinde sabit tutuldu. Raporda en çok merak edilen yıl sonu enflasyon tahminleri ise 2026 için yüzde 31,2, 2027 yılı için ise yüzde 26,5 olarak kayıtlara geçti.Küresel ekonomide görünmez kalkan: Savaş ve gerilimlere rağmen büyümeDünya genelinde ise Türkiye tablosunun aksine yukarı yönlü bir hareketlilik göze çarpıyor. IMF, küresel ekonominin 2026 yılında yüzde 3,1, 2027 yılında ise yüzde 3,4 büyüyeceğini öngördü. Fon, Temmuz ayındaki raporunda küresel ekonominin 2026'da yüzde 3, 2027'de yüzde 3,4; Nisan ayındaki tahminlerinde ise 2026 için yüzde 3,1, 2027 için yüzde 3,2 büyüyeceğini açıklamıştı.Raporda küresel ekonominin tüm sarsıntılara rağmen dayanıklılığını koruduğu, ancak bu direncin ülkeler arasında eşit dağılmadığı gizemli bir dengeye işaret edildi. Orta Doğu'da devam eden savaş ve ticaret gerilimlerinin yarattığı ağır baskılara rağmen, 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği vurgulandı. Bu beklenmedik direncin arkasındaki en büyük itici gücün ise yapay zekâ yatırımlarının öncülük ettiği güçlü teknoloji döngüsü olduğu kaydedildi.Enflasyon ve ticarette tehlike çanlarıBüyümedeki dirence karşın küresel manşet enflasyon cephesinde karanlık bulutlar dağılmış değil. IMF, enerji ve gıda fiyatlarındaki geçici artışların etkisiyle küresel enflasyonun 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesini, 2027'de ise yüzde 4,1'e gerilemesini bekliyor. Küresel ticaret hacmindeki büyümenin de tarifelerin olumsuz etkisi, üretim zincirlerinin uyum süreci ve teknoloji bağlantılı ticaretin güçlü seyri eşliğinde 2026'da yavaşlayacağı, 2027'de ise yeniden istikrar kazanacağı öngörülüyor.Ekonomik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğuna dikkat çeken IMF, raporda kritik bir senaryoya yer verdi. Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması veya gerilimin tırmanmasının enerji ve gıda fiyatlarını yüksek seviyelerde kilitleyebileceği uyarısı yapıldı. Böyle bir kırılmanın enflasyonist baskıları körükleyebileceği, ülkelerin mali ve dış dengelerini bozarak ekonomik büyümeyi baltalayabileceği ifade edildi.Batı cephesinde kartlar yeniden dağıtılıyor: Avrupa'da sürpriz tabloBüyük ekonomilerin büyüme karnesinde ise keskin ayrışmalar yaşanıyor. ABD ekonomisinin büyüme tahmini 2026 için yüzde 2,3'te korunurken, 2027 beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı. Kanada'nın büyüme tahminleri bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl yüzde 1,7 olarak sabit tutulurken; Japonya'nın 2026 büyüme beklentisi yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildi.Avrupa kıtasında ise dengeler değişiyor. Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,2'lik beklenti korundu. Avrupa'nın lokomotifi Almanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2026 için yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e gibi dikkat çekici bir sıçrama yaparken, 2027 tahmini yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldı. İtalya'nın tahmini 2026 için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e, 2027 için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya; İspanya'nın bu yılki beklentisi ise yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e (2027 tahmini yüzde 1,8'de sabit) yükseltildi.Avrupa'daki bu yükseliş dalgasına Fransa ve İngiltere farklı tepkiler verdi. Fransa ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e, gelecek yıl ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirildi. İngiltere ekonomisinde ise 2026 büyüme beklentisi yüzde 1'den yüzde 1,3'e yükseltilirken, 2027 tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/meteorolojiden-cifte-alarm-18-ilde-camur-yagacak-16-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-1109488230.html

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