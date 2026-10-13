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İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇letişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
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i̇letişim başkanlığı, tsk, dezenformasyonla mücadele merkezi
i̇letişim başkanlığı, tsk, dezenformasyonla mücadele merkezi

İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt

22:54 13.10.2026
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" şeklindeki iddiaların Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlar olduğunu aktaran bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur.

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