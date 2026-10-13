https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/iletisim-baskanligindan-tsk-resulaynda-bulunan-bazi-koy-sakinlerinin-evlerine-donusunu-engelliyor-1109516122.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T22:54+0300
2026-10-13T22:54+0300
2026-10-13T22:54+0300
türki̇ye
i̇letişim başkanlığı
tsk
dezenformasyonla mücadele merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-dem-parti-heyetiyle-bir-araya-geldi--1109426238.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇letişim başkanlığı, tsk, dezenformasyonla mücadele merkezi
i̇letişim başkanlığı, tsk, dezenformasyonla mücadele merkezi
İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" şeklindeki iddiaların Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlar olduğunu aktaran bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur.