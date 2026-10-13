https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/iletisim-baskanligindan-tsk-resulaynda-bulunan-bazi-koy-sakinlerinin-evlerine-donusunu-engelliyor-1109516122.html

İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan 'TSK Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T22:54+0300

2026-10-13T22:54+0300

2026-10-13T22:54+0300

türki̇ye

i̇letişim başkanlığı

tsk

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-dem-parti-heyetiyle-bir-araya-geldi--1109426238.html

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i̇letişim başkanlığı, tsk, dezenformasyonla mücadele merkezi