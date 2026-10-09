https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-dem-parti-heyetiyle-bir-araya-geldi--1109426238.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T16:07+0300

2026-10-09T16:07+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak MHP Lideri Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti. 40 dakika sürdüBahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Öte yandan DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bahceli-hangi-makamdan-gelirse-gelsin-kamu-kaynaklarinin-usulsuz-kullanimina-iliskin-her-iddia-1109319785.html

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