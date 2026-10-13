https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/guney-korede-bicakli-saldiri-8-yarali-biri-agir-durumda-1109501472.html

Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 8 yaralı, biri ağır durumda

Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 8 yaralı, biri ağır durumda

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin Incheon kentindeki bir alışveriş merkezinde, iki eline bağladığı bıçaklarla çevredekilere saldıran 59 yaşındaki şüpheli, 8 kişiyi yaraladı. Bir... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T14:10+0300

2026-10-13T14:10+0300

2026-10-13T14:10+0300

incheon

asya & pasifik

abd

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072035235_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_727d5df0bf6de0b1779ed0f49eef1158.jpg

Güney Kore'nin Incheon kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde 13 Ekim Salı günü düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı. İki eline bağladığı bıçaklarla çevresindekilere saldıran 59 yaşındaki şüpheli, vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polis tarafından gözaltına alındı.Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı yerel saatle 13.40 sıralarında, Homeplus süpermarketinin de bulunduğu alışveriş kompleksinde meydana geldi. Yürüyen merdivenlerde ilerleyen saldırgan, çevresindeki kişileri bıçaklamaya başladı. Olayda 6 kadın ve 2 erkek yaralandı.Yaralıların tamamı hastaneye kaldırılırken, 20'li yaşlarındaki bir kadının kalbinin durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralıların ise sırt ve omuz bölgelerinden çeşitli yaralar aldığı belirtildi.İki eline bıçak bağladı, alışveriş merkezinde dehşet saçtıIncheon Namdong Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli iki eline bağladığı bıçaklarla alışveriş merkezinin farklı katlarında insanlara saldırdı.Saldırganın ilerlemesini engellemeye çalışan vatandaşlar, sandalyeler kullanarak şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin etkisiz hale getirdiği saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Güvenlik güçleri, şüphelinin sırt çantasında 10 bıçak ele geçirildiğini açıkladı. Olayın ardından alışveriş merkezinin birinci katında acil müdahale merkezi kuruldu. Polis, saldırının nedenini ve şüphelinin olay öncesindeki hareketlerini araştırmaya başladı.Saldırganın geçmişi ortaya çıktı: Elektronik kelepçe takıyorduGözaltına alınan 59 yaşındaki şüpheliyle ilgili ortaya çıkan bilgiler, saldırının ardından yeni bir tartışma başlattı. Şüphelinin olay sırasında elektronik takip kelepçesi taktığı belirlendi.Yerel basındaki bilgilere göre, saldırgan daha önce cinayete teşebbüs suçundan hüküm giymiş ve dört yıl cezaevinde kalmıştı.Şiddet suçundan sabıkası bulunan ve elektronik takiple denetlendiği belirtilen bir kişinin alışveriş merkezinde çok sayıda insanı yaralaması, ülkedeki suçluların denetlenmesi ve elektronik takip sisteminin etkinliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.Güney Kore Adalet Bakanlığı, olayın ardından şüphelinin denetlenmesine ilişkin süreçleri gözden geçireceğini açıkladı.Güney Kore'de 'Mudjima' saldırıları yeniden gündemdeGüney Kore'deki saldırı, ülkede son yıllarda kamuoyunun gündemine gelen ve rastgele kişileri hedef alan şiddet olaylarını yeniden tartışmaya açtı.Korecede "Nedenini sorma" anlamına gelen "Mudjima" ifadesi, saldırgan ile mağdurlar arasında belirgin bir kişisel bağlantının bulunmadığı ve saldırının nedeninin başlangıçta anlaşılamadığı olayları tanımlamak için kullanılıyor.Görece düşük suç oranlarıyla bilinen Güney Kore'de, özellikle 2023 yılında meydana gelen rastgele bıçaklı saldırılar, ülke genelinde güvenlik endişelerini artırmıştı.Nisan 2025'te de bir süpermarkette rastgele kişilere saldıran 30'lu yaşlarındaki bir erkek, 60'lı yaşlarındaki bir kadının ölümüne neden olmuştu.Polis saldırının nedenini araştırıyorIncheon'daki son saldırının ardından polis ekipleri, şüphelinin olay öncesindeki hareketlerini, bıçakları nasıl temin ettiğini ve mağdurlarla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor.Yetkililer, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Şüphelinin elektronik takip altında bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştirebilmesi ise güvenlik ve denetim uygulamalarına ilişkin tartışmaların odağında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/artik-onlar-komplo-teorisi-degil-gercekler-sehir-efsanesi-sanilan-kanitlanmis-sirlar-neler-1109322221.html

incheon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

incheon, asya & pasifik, abd