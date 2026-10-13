https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/artik-onlar-komplo-teorisi-degil-gercekler-sehir-efsanesi-sanilan-kanitlanmis-sirlar-neler-1109322221.html

Artık onlar komplo teorisi değil, gerçekler: Şehir efsanesi sanılan kanıtlanmış sırlar neler?

Artık onlar komplo teorisi değil, gerçekler: Şehir efsanesi sanılan kanıtlanmış sırlar neler?

Sputnik Türkiye

Yıllarca efsane veya komplo teorisi olarak adlandırılan gizli operasyonlar, gün yüzüne çıkan resmi belgeler ve Senato raporlarıyla kanıtlandı. 1900'lerden... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T13:11+0300

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Halk arasında kulaktan kulağa yayılan, filmlere konu olan ve on yıllar boyunca komplo teorisi etiketiyle reddedilen pek çok karanlık iddia, zamanın acımasız sınavından geçerek gerçeğe dönüştü. ABD merkezli olmak üzere küresel çapta yürütülen gizli devlet operasyonları, bugün artık söylentilerden değil; resmi belgeler, mahkeme kararları, parlamento soruşturmaları ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası (FOIA) ile açılan arşivlerden okunabiliyor.Dosyalar arasında MK-Ultra, COINTELPRO, Operation Northwoods, Tonkin Körfezi, Operation TPAJAX, PBSUCCESS, Gladio, Iran-Contra, Project Coast, CIA’in black site ağı, Stellar Wind ve PRISM bulunuyor.CIA'nın gizli zihin kontrolü deneyleri: MK-UltraSoğuk Savaş döneminin en tartışmalı istihbarat programlarından MK-Ultra, CIA tarafından 1953-1973 yılları arasında yürütüldü.1977 yılında ABD Senatosunda yapılan duruşmalar, CIA'nın insanların davranışlarını değiştirmeye yönelik deneyler gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Program kapsamında, bazı kişilere bilgileri ve rızaları dışında LSD gibi psikoaktif maddeler verildi.Belgelerde 149 numaralandırılmış alt proje bulunduğu ve habersiz denekler üzerinde testler yapıldığı kayda geçti.Bununla birlikte CIA'nın insan zihnini tamamen kontrol etmeyi başardığı yönündeki popüler iddialar doğrulanmadı. Kanıtlanan gerçek, istihbarat teşkilatının etik dışı deneyler yürütmüş olmasıydı.Habersiz kişilere uyuşturucu verilen operasyonOperation Midnight Climax, MK-Ultra kapsamında yürütülen en dikkat çekici faaliyetlerden biriydi.CIA'nın kontrolündeki ortamlarda bazı kişilere haberleri olmadan LSD verilerek davranışları gözlemlendi.Yıllarca gizli tutulan bu deneyler, devletin kendi vatandaşlarını bilimsel ve istihbari amaçlarla nasıl denek olarak kullandığının belgelenmiş örneklerinden biri oldu.İnsanlar üzerinde gizli tıbbi deneyler yapıldıABD'nin tıbbi araştırmalar geçmişinde de benzer skandallar yaşandı.Tuskegee Sifiliz Çalışması, 1932-1972 yılları arasında ABD Halk Sağlığı Servisi tarafından yürütüldü. Araştırmaya dahil edilen siyah erkeklere hastalıkları hakkında yeterli bilgi verilmedi ve etkili tedavi mümkün hale geldikten sonra dahi tedavileri esirgendi.ABD Başkanı Bill Clinton, 1997 yılında devlet adına resmi özür diledi.Guatemala'da hastalıklar kasıtlı olarak bulaştırıldı1946-1948 Guatemala deneylerinde ise çok daha farklı bir tablo ortaya çıktı.ABD destekli araştırmacılar, mahkumlar, askerler ve psikiyatri hastaları dahil savunmasız kişileri cinsel yolla bulaşan hastalıklara kasıtlı olarak maruz bıraktı.Olay, ABD Başkanlık Biyoetik Komisyonunun 2011 yılında yayımladığı Ethically Impossible raporuyla belgelendi.FBI, siyasi hareketleri dağıtmak için gizli operasyon yürüttüABD'de devletin kendi vatandaşlarına yönelik faaliyetlerinin en dikkat çekici örneklerinden biri COINTELPRO programıydı.FBI tarafından 1956-1971 yılları arasında yürütülen program kapsamında siyasi örgütler, aktivistler ve muhalif hareketler yalnızca izlenmedi.Aynı zamanda bu grupların iç bütünlüğünü bozmak, liderlerini itibarsızlaştırmak ve faaliyetlerini engellemek amacıyla gizli operasyonlar gerçekleştirildi.Programın varlığı ve uygulamaları, FBI arşivleri ile ABD Senatosunun Church Komitesi soruşturmalarında belgelendi.ABD ordusu sahte saldırılar düzenlemeyi planladı: Operation Northwoods1962 tarihli Operation Northwoods belgesi, ABD askerî yönetiminin Küba'ya müdahaleyi meşrulaştırmak amacıyla değerlendirdiği olağanüstü senaryoları ortaya koydu.ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan öneriler arasında sahte saldırılar ve kamuoyunu askerî müdahaleye hazırlayabilecek kurgulanmış olaylar bulunuyordu.Bunlar, bugün sahte bayrak operasyonları olarak bilinen yöntemlerle ilişkilendiriliyor.Vietnam Savaşı'nı büyüten Tonkin Körfezi iddiasıAğustos 1964'teki Tonkin Körfezi olayları, Vietnam Savaşı'nın genişletilmesinde önemli rol oynadı.2 Ağustos'taki ilk çatışma gerçekten yaşandı. Ancak 4 Ağustos'ta gerçekleştiği ileri sürülen ikinci saldırı hakkında yıllar sonra ciddi bulgular ortaya çıktı.NSA tarihçisi Robert Hanyok tarafından hazırlanan ve 2005 yılında kamuya açılan çalışma, ikinci saldırının gerçekleşmediği sonucuna vardı.Çalışma ayrıca istihbaratın saldırı iddiasını destekleyecek biçimde seçilerek kullanıldığını gösterdi.CIA'nın hükümet devirme operasyonları arşivlerden çıktıABD'nin başka ülkelerin siyasi yönetimlerine müdahalesi de belgelenmiş gizli faaliyetler arasında bulunuyor.1953 İran darbesinde, Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesinde CIA'nın rolü, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı resmi tarih belgelerinde yer aldı. Operasyonun kod adı TPAJAX idi.Benzer şekilde 1954 Guatemala darbesinde CIA tarafından yürütülen PBSUCCESS operasyonu, Devlet Başkanı Jacobo Arbenz hükümetini devirmeyi hedefliyordu.Avrupa'daki gizli Gladio ağları gerçekten var mıydı?Soğuk Savaş döneminde Avrupa'da kurulan Gladio ve stay-behind ağları, uzun yıllar kamuoyunda tartışıldı.Avrupa Parlamentosunun 22 Kasım 1990 tarihli kararı, demokratik denetim dışında faaliyet gösteren gizli yapılanmaların varlığını gündeme taşıdı.Bu ağların varlığı da belgelendi.CIA'nın gizli hapishaneleri ve yasa dışı nakil ağı11 Eylül saldırılarının ardından CIA'nın dünyanın farklı bölgelerinde kurduğu gizli gözaltı merkezleri, uzun süre tartışma konusu oldu.Ancak ABD Senatosu raporları, Avrupa Konseyi soruşturmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, bu tesislerin varlığını doğruladı.Özellikle Polonya hakkındaki davalarda AİHM, CIA'nın gizli gözaltı faaliyetlerini ve ilgili devletin işbirliğini güçlü yargısal bulgularla ortaya koydu.Böylece başlangıçta reddedilen veya tartışmalı görülen iddialar, resmi soruşturmalar ve mahkeme kararlarıyla belgelenmiş olaylara dönüştü.NSA'nın kitlesel gözetim programları ortaya çıktıABD'nin gizli elektronik gözetim faaliyetleri de kamuoyunun gündemine taşındı.Stellar Wind, 11 Eylül saldırılarından sonra başkanlık yetkisiyle yürütülen gizli bir NSA programıydı.ABD Adalet Bakanlığının incelemeleri, program kapsamındaki bazı faaliyetlerin hukuki dayanakları konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koydu.PRISM ise Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle gündeme geldi.Program, belirli haberleşme tanımlayıcıları üzerinden teknoloji şirketlerinden veri toplanmasını kapsıyordu. Bununla birlikte NSA'nın bütün şirket sunucularına sınırsız erişim sağladığı yönündeki iddialar, programın resmî tanımının ötesine geçiyor.CIA belgelerinde hava olaylarını değiştirme çalışmalarıGizli operasyonların en dikkat çekici alanlarından biri de hava modifikasyonu araştırmaları oldu.CIA arşivlerinde bulunan 7 Ekim 1965 tarihli Weather Modification belgesi, ABD'nin hava olaylarını değiştirmeye yönelik araştırmalara ciddi kaynak ayırdığını gösteriyor.Belgeye göre federal araştırma bütçesi 1963'te 2,76 milyon dolar seviyesindeyken 1967 için 10,97 milyon dolar olarak öngörüldü.Araştırmalar, yağış artırma, sis dağıtma, dolu önleme ve şiddetli fırtınaları değiştirme gibi alanları kapsıyordu.ABD hava durumunu savaşta silah olarak kullandıBilimsel araştırmaların askeri uygulamaya dönüşmesinin en açık örneği Project Popeye oldu.ABD, Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam ve Laos'taki ikmal yollarında yağışları artırmak amacıyla bulut tohumlama operasyonları gerçekleştirdi.1966 yılında Laos'ta yapılan denemelerde 50'den fazla uygulama gerçekleştirildi. ABD Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre tohumlanan bulutların yüzde 82'si kısa süre içerisinde yağış üretti.Ancak yetkililer yağış miktarının ve etkilenecek alanın kesin olarak kontrol edilemediğini kabul etti.1967-1972 yılları arasında devam eden operasyonun amacı, Ho Chi Minh ikmal hattını çamura çevirerek askeri sevkiyatı zorlaştırmaktı.Bu uygulamalar, çevresel modifikasyon tekniklerinin düşmanca kullanımını sınırlandıran ENMOD Sözleşmesi tartışmalarının tarihsel arka planında yer aldı. Sözleşme 1978'de yürürlüğe girdi.Amerikan kentleri üzerinde gizli biyolojik testlerABD ordusunun kendi topraklarında gerçekleştirdiği bazı deneyler de yıllar sonra ortaya çıktı.Operation Sea-Spray kapsamında ABD Donanması, 1950 yılında San Francisco üzerinde bakteri içeren aerosoller yayarak biyolojik maddelerin atmosferdeki dağılımını araştırdı.Operation LAC kapsamında ise 1957-1958 yıllarında ABD'nin Orta Batı bölgelerinde çinko kadmiyum sülfür parçacıkları kullanıldı.Bu testler, kamuoyunun bilgisi dışında gerçekleştirilen askerî araştırmaların örnekleri olarak tarihe geçti.Nazi bilim insanlarının ABD'ye taşınması: Operation Paperclipİkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD, Alman bilim insanlarını ve teknik uzmanları ülkeye getirmek amacıyla Operation Paperclip programını yürüttü.Program kapsamında Nazi Almanyası'nda çalışmış çok sayıda uzman ABD'nin askeri ve bilimsel projelerinde görevlendirildi.Bunların en tanınmış isimlerinden biri, daha sonra Amerikan uzay programında önemli rol oynayan Wernher von Braun oldu.Programın varlığı resmi arşivlerle doğrulanırken, bazı uzmanların Nazi geçmişlerinin değerlendirilmesi ve gizlenmesi konusundaki tartışmalar da tarihsel araştırmalara konu oldu.Şirketlerin gizlediği skandallar da ortaya çıktıGizli faaliyetler yalnızca istihbarat ve askeri kurumlarla sınırlı kalmadı.Volkswagen Dieselgate skandalı, şirketin araçlarının emisyon testlerinde gerçek değerleri gizleyen yazılımlar kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak verdi.Tütün endüstrisinin, sigaranın sağlık üzerindeki zararları hakkındaki bilimsel bilgileri uzun yıllar kamuoyuna farklı yansıttığı dava belgeleriyle ortaya konuldu.Şeker endüstrisinin 1960'larda bilimsel araştırmaları etkilemeye yönelik finansman faaliyetleri ise 2016 yılında yayımlanan arşiv incelemeleriyle gündeme geldi.Facebook ve Cambridge Analytica skandalında da milyonlarca kullanıcının verilerinin aldatıcı yöntemlerle toplanması resmi yaptırımlara konu oldu.Ortaya çıkan tarihsel kayıtlar, devletlerin ve büyük şirketlerin kamuoyundan gizlenen, etik dışı veya hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirebildiğini gösteriyor.

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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