https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gokceada-ve-bozcaada-hattindaki-feribot-seferleri-yarin-yapilamayacak-1109503167.html

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferleri yarın yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferleri yarın yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:15+0300

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Ege'deki olumsuz hava koşulları feribot seferlerine engel getirdi.Tüm seferler iptal edildiEge Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.Diğer seferler saatindeAçıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akom-uyardi-saat-verdi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1109500046.html

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ege denizi, bozcaada, türkiye, gökçeada, feribot