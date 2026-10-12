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Barcelona Teknik Direktörü Flick: Galatasaray büyük bir takım ve büyük takım gibi oynuyor
Barcelona Teknik Direktörü Flick: Galatasaray büyük bir takım ve büyük takım gibi oynuyor
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ve sahada bu gücü yansıttığını söyledi. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T19:57+0300
2026-10-12T19:57+0300
spor
hansi flick
osimhen
galatasaray
barcelona
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve futbolcu Pau Cubarsi, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.Hansi Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük takım gibi oynuyor. 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Galatasaray'ı inceliyoruz. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Deplasmanda zorlu bir mücadele olacak'' dedi.Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov hakkında Flick, ''Batrakov son maçta gayet iyi oynadı. Galatasaray için iyi bir transfer. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Çalışmak gerekir. O tutkuyu ve yüksek çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir'' açıklamasında bulundu.Barcelonalı futbolcu Pau Cubarsi ise, "Galatasaray’ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Küçük detaylara odaklıyız çünkü en önemli şey bu olacak. Osimhen’e karşı birkaç sezon önce oynadım. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, saat 22.00'de sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/barcelonaya-galatasaray-maci-oncesi-kotu-haber-yildiz-isim-forma-giyemeyecek-1109429691.html
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hansi flick, osimhen, galatasaray, barcelona, aleksey batrakov
hansi flick, osimhen, galatasaray, barcelona, aleksey batrakov

Barcelona Teknik Direktörü Flick: Galatasaray büyük bir takım ve büyük takım gibi oynuyor

19:57 12.10.2026
© AA / Cem TekkeşinoğluBarcelona Teknik Direktörü Hansi Flick
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ve sahada bu gücü yansıttığını söyledi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve futbolcu Pau Cubarsi, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.
Hansi Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük takım gibi oynuyor. 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Galatasaray'ı inceliyoruz. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Deplasmanda zorlu bir mücadele olacak'' dedi.
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov hakkında Flick, ''Batrakov son maçta gayet iyi oynadı. Galatasaray için iyi bir transfer. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Çalışmak gerekir. O tutkuyu ve yüksek çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir'' açıklamasında bulundu.
Barcelonalı futbolcu Pau Cubarsi ise, "Galatasaray’ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Küçük detaylara odaklıyız çünkü en önemli şey bu olacak. Osimhen’e karşı birkaç sezon önce oynadım. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, saat 22.00'de sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
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