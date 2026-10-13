Çinli uzman: ‘ABD ile Ukrayna arasındaki güven çatlağı büyüyor’
11:21 13.10.2026 (güncellendi: 11:26 13.10.2026)
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da lider değişimi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Çinli siyasi analizci Zhou, Washinton ile Kiev arasındaki güven bunalımının derinleştiğini belirterek, "Trump için 'Önce Amerika' ilkesi her şeyden önce gelir" dedi.
Çinli siyasi gözlemci Zhou Chengyang, Rus haber ajansı Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i hedef alan ifadelerini ve Washington-Kiev hattındaki gerilimi değerlendirdi. ABD ile Ukrayna arasındaki güven çatlağının giderek genişlediğini vurgulayan Zhou, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik aşağılayıcı söylemlerinin aslında ağır bir siyasi baskı aracı olduğunu ifade etti.
‘Trump için mazot fiyatları Ukrayna sorunundan daha önemli’
Trump’ın 10 Ekim’de yaptığı "Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı var" açıklamasını hatırlatan Çinli uzman, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Trump’ın Zelenskiy’i hedef alan bu ifadeleri, Washington’daki hoşnutsuzluğun açık bir yansıması. Trump 'Önce Amerika' ilkesini her şeyin üzerinde tutuyor. Ukrayna’daki askeri adımlar ABD’nin çıkarlarına zarar vermeye başladığı anda 'Ukrayna’ya destek' söylemini sürdürmek zorlaşıyor. Trump için mazot fiyatları ve yaklaşan ara seçimlerin üzerindeki baskı, 'Ukrayna meselesi'nden çok daha öncelikli. Bu durum, ABD desteğinin sarsılmaz olmadığını gösteriyor. Eğer Ukrayna’nın askeri hamleleri küresel enerji fiyatlarını ve ABD’deki seçim atmosferini olumsuz etkilerse, Washington’ın desteği hızla zayıflayacak. Nitekim ABD’li yetkililer daha önce Ukrayna’yı, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği konusunda uyarmıştı.”
‘Meşruiyet tartışması baskı aracı, yerini dolduracak isim henüz yok’
Trump’ın Zelenskiy’i sık sık seçimleri düzenlememekle suçladığına dikkat çeken Zhou, bu durumun Zelenskiy’in meşruiyetini sorgulatmayı amaçladığını ancak ABD’nin henüz onun yerine geçecek alternatif bir isim bulduğu anlamına gelmediğini kaydetti.
Rusya’nın söylem mantığıyla bakıldığında Ukrayna’nın başkanlık seçimlerini yapması için yasal gerekçelerin bulunduğunu belirten uzman, mevcut çatışma koşullarında birçok seçmenin sandığa gitmesinin imkânsız olduğunu vurguladı. Zelenskiy’nin "Rus tarafı 60 günlük tam bir ateşkesi kabul ederse seçimleri düzenleyebiliriz" teklifinin topu yeniden Moskova’ya attığını belirten Zhou, Rusya’nın mevcut şartlarda bu koşulu kabul etmesinin mümkün görünmediğini dile getirdi.
Avrupa ile ABD arasında görüş ayrılığı derinleşiyor
ABD’nin tutumunun Batı cephesinde de çatlaklara yol açtığına işaret eden Çinli analizci, sözlerini şöyle tamamladı:
“Trump’ın açıklamaları bir yandan ABD’nin Ukrayna’ya yardım etme isteğinin azaldığını gösterirken, diğer yandan Ukrayna içinde Zelenskiy’e olan desteği kenetleyebilir. Nitekim Almanya, İngiltere, Fransa ve AB makamları Zelenskiy’e desteklerini sürdüreceklerini bildirdi. Hatta Çekya Başbakanı, ABD’nin bu adımını 'Avrupa’ya atılmış bir tokat' olarak nitelendirdi. Avrupa ile ABD’nin pozisyonları arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmış durumda. Ukrayna kritik konularda taviz vermediği sürece ABD’nin uyguladığı siyasi baskı azalmayacak.”