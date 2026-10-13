https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/cinli-uzman-abd-ile-ukrayna-arasindaki-guven-catlagi-buyuyor-1109496123.html

Çinli uzman: ‘ABD ile Ukrayna arasındaki güven çatlağı büyüyor’

Çinli uzman: ‘ABD ile Ukrayna arasındaki güven çatlağı büyüyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da lider değişimi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Çinli siyasi analizci Zhou, Washinton ile Kiev... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T11:21+0300

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Çinli siyasi gözlemci Zhou Chengyang, Rus haber ajansı Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i hedef alan ifadelerini ve Washington-Kiev hattındaki gerilimi değerlendirdi. ABD ile Ukrayna arasındaki güven çatlağının giderek genişlediğini vurgulayan Zhou, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik aşağılayıcı söylemlerinin aslında ağır bir siyasi baskı aracı olduğunu ifade etti.‘Trump için mazot fiyatları Ukrayna sorunundan daha önemli’Trump’ın 10 Ekim’de yaptığı "Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı var" açıklamasını hatırlatan Çinli uzman, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Meşruiyet tartışması baskı aracı, yerini dolduracak isim henüz yok’Trump’ın Zelenskiy’i sık sık seçimleri düzenlememekle suçladığına dikkat çeken Zhou, bu durumun Zelenskiy’in meşruiyetini sorgulatmayı amaçladığını ancak ABD’nin henüz onun yerine geçecek alternatif bir isim bulduğu anlamına gelmediğini kaydetti.Rusya’nın söylem mantığıyla bakıldığında Ukrayna’nın başkanlık seçimlerini yapması için yasal gerekçelerin bulunduğunu belirten uzman, mevcut çatışma koşullarında birçok seçmenin sandığa gitmesinin imkânsız olduğunu vurguladı. Zelenskiy’nin "Rus tarafı 60 günlük tam bir ateşkesi kabul ederse seçimleri düzenleyebiliriz" teklifinin topu yeniden Moskova’ya attığını belirten Zhou, Rusya’nın mevcut şartlarda bu koşulu kabul etmesinin mümkün görünmediğini dile getirdi.Avrupa ile ABD arasında görüş ayrılığı derinleşiyorABD’nin tutumunun Batı cephesinde de çatlaklara yol açtığına işaret eden Çinli analizci, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ukraynanin-uluslararasi-rezervleri-yil-basindan-bu-yana-yuzde-18-kadar-geriledi-1109495856.html

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uzman yorumu, abd, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, ab, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya