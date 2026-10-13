https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/forex-dolandiriciligi-operasyonunda-yalan-makinesi-detayi-dikkat-cekti-polis-tanidigin-var-mi-diye-1109504482.html

Forex dolandırıcılığı operasyonunda 'yalan makinesi' detayı dikkat çekti: 'Polis tanıdığın var mı?' diye sordular

Forex dolandırıcılığı operasyonunda 'yalan makinesi' detayı dikkat çekti: 'Polis tanıdığın var mı?' diye sordular

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen forex dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerin işe girişlerde ve çıkışlarda personeli yalan makinesine bağladıkları ortaya... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:45+0300

2026-10-13T15:45+0300

2026-10-13T15:45+0300

türki̇ye

yalan makinesi

forex

beyoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul'da düzenlenen Forex dolandırıcılarına yönelik operasyona ilişkin ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Polis, yaptığı çalışmada, şüphelilerin kurulan çağrı merkezlerinde, işe girmek ve işten çıkmak isteyenleri yalan makinesine bağladıkları ve cevaplarını kontrol ettikleri belirledi. 'Çalışanlarını' yalan makinesine bağladıkları ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında çalışmalar sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde, işe girmek ve işten çıkmak isteyenlerin yalan makinesine bağlandığı ve verdikleri cevapların kontrol edildiği belirlendi. Şüphelilerin, dönem dönem çalışanları ve işe girmek ya da işten çıkmak isteyenleri teste tabi tuttukları öğrenildi.Polis tanıdığın var mı?İddiaya göre şüpheliler, yalan makinesine bağlananlara "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" gibi sorular yöneltti.İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla gerçekleştirilen testte çıkan sonuçlar ise isim isim not alındı.Ne olmuştu?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürütmüştü. Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 97 zanlıyı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de olduğu 36 şüpheli tutuklanmış, 25'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edilmişti. Gözaltındaki 2 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uluslararasi-forex-cetesine-operasyon-15-milyonluk-mal-varligina-el-konuldu-174-kisi-yakalandi-1108852442.html

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yalan makinesi, forex, beyoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı