https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uluslararasi-forex-cetesine-operasyon-15-milyonluk-mal-varligina-el-konuldu-174-kisi-yakalandi-1108852442.html

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon: 175 kişi yakalandı

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon: 175 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine baskın düzenlendi, 175 kişi yakalandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T11:10+0300

2026-09-18T11:10+0300

2026-09-18T11:27+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vurulduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, "Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandıYüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılıkBakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. MİT ve emniyetten ortak operasyonSoruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir. 13 milyarlık işlem hacmi tespit edildiYapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir. Organize yapılara karşı mücadele tavizsiz sürecektirSoruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/tera-holdinge-polis-baskini-1108838016.html

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