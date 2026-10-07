Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/turk-finalinde-kupanin-sahibi-fenerbahce-tarfin-oldu-1109372395.html
Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu
Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu
Sputnik Türkiye
2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T21:41+0300
2026-10-07T21:45+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe kadın basketbol takımı
mersin
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109371796_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9424926c8eda6309db9871f908b2a196.jpg
EuroLeague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde son FIBA EuroCup Women şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi.Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fenerbahce-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi--1108950283.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109371796_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_a299c7cc35a7770202c8d07ec3f6958f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe kadın basketbol takımı, mersin, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe kadın basketbol takımı, mersin, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu

21:41 07.10.2026 (güncellendi: 21:45 07.10.2026)
© AA / Mehmet Umut BakayÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin
ÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA / Mehmet Umut Bakay
Abone ol
2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
EuroLeague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde son FIBA EuroCup Women şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi.
Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
SPOR
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
22 Eylül, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала