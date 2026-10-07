https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/turk-finalinde-kupanin-sahibi-fenerbahce-tarfin-oldu-1109372395.html
Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu
Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu
Sputnik Türkiye
2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T21:41+0300
2026-10-07T21:41+0300
2026-10-07T21:45+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe kadın basketbol takımı
mersin
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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EuroLeague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde son FIBA EuroCup Women şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi.Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fenerbahce-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi--1108950283.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe kadın basketbol takımı, mersin, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe kadın basketbol takımı, mersin, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
Türk finalinde kupanın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu
21:41 07.10.2026 (güncellendi: 21:45 07.10.2026)
2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
EuroLeague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde son FIBA EuroCup Women şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi.
Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı müzesine götürdü.