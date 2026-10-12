https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mhp-milletvekili-zuhal-karakocun-da-yaralandigi-kazanin-goruntuleri-ortaya-cikti--1109478553.html
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:11+0300
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Kahramanmaraş Afşin'de aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.Ne olmuştu?Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/mhp-konvoyunda-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-milletvekili-zuhal-karakoc-dahil-7-kisi-yaralandi-1109454700.html
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mhp, kaza
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
17:11 12.10.2026 (güncellendi: 17:20 12.10.2026)
Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Afşin'de aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.
Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.