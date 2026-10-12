Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mhp-milletvekili-zuhal-karakocun-da-yaralandigi-kazanin-goruntuleri-ortaya-cikti--1109478553.html
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:11+0300
2026-10-12T17:20+0300
türki̇ye
mhp
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109478355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0447355c9c847aa9209321a0399dab03.png
Kahramanmaraş Afşin'de aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.Ne olmuştu?Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/mhp-konvoyunda-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-milletvekili-zuhal-karakoc-dahil-7-kisi-yaralandi-1109454700.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109478355_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7574e6be855866a606878527e9a5100c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, kaza
mhp, kaza

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17:11 12.10.2026 (güncellendi: 17:20 12.10.2026)
Kahramanmaraş kaza
Kahramanmaraş kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
Abone ol
Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Afşin'de aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

Ne olmuştu?

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
TÜRKİYE
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı
Dün, 16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала