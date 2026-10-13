https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/elektrikli-skuter-duzenlemesi-yeni-cezalar-belli-oldu-170-bin-tlye-kadar-cikiyor-1109491331.html

Elektrikli skuter düzenlemesi: Yeni cezalar belli oldu, 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Elektrikli skuter düzenlemesi: Yeni cezalar belli oldu, 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Sputnik Türkiye

Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle işletmelere yönelik idari para cezaları... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:16+0300

2026-10-13T09:16+0300

2026-10-13T09:16+0300

türki̇ye

türkiye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇çişleri bakanlığı

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Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelik değiştiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle elektrikli skuter işletmelerine ihlallerde verilecek para cezaları yeniden belirlendi. İdari para cezası 86 bin lira oldu,Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği belirtilirken, bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere verilecek idari para cezası 10 bin TL'den 86 bin 900 TL'ye çıkarıldı. Belirli faaliyet yükümlülüklerini ihlal eden elektrikli skuter işletmelerine 8 bin 687 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza önceki yönetmelikte bin TL'ydi. Cezalar kademeli arttıYetki belgesi sahipleri, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısını aştıklarında cezalar kademeli olarak artıyor. Daha önce ilk aykırılıkta bin TL, ikinci aykırılıkta 10 bin TL, üçüncü aykırılıkta ise 50 bin TL olarak uygulanan idari para cezaları, ilk aykırılıkta 8 bin 687 TL'ye, ikinci aykırılıkta 86 bin 900 TL'ye, üçüncü aykırılıkta ise 170.000 TL'ye çıkarıldı. Her an hizmet verebilecek kapasite aranacakKullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil uygulama bulundurmakla yükümlü olan elektrikli skuter işletmeleri, bu yükümlülüklere uymadıklarında 43 bin 447 lira idari para cezası uygulanacak.Ayrıca denetimlerde gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Üçüncü ihlal durumunda idari para cezası verilenlerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak. Ne zaman yürürlüğe girecek?Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

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türkiye, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇çişleri bakanlığı, tl, ceza, scooter, scooter, elektrikli scooter, e-scooter