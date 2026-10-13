https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abd-gizli-servisi-ajanlarimiz-ihalarin-kullanimini-incelemek-uzere-ukraynayi-ziyaret-etti-1109486767.html

ABD Gizli Servisi: Ajanlarımız, İHA'ların kullanımını incelemek üzere Ukrayna'yı ziyaret etti

ABD Gizli Servisi: Ajanlarımız, İHA'ların kullanımını incelemek üzere Ukrayna'yı ziyaret etti

Sputnik Türkiye

ABD Gizli Servis ajanlarının, insansız hava araçlarının kullanımını incelemek ve olası tehditlere karşı hazırlık yapmak üzere Ukrayna'yı ziyaret ettiği... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T00:29+0300

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ABD Gizli Servisi Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, kurum personelinin insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını gözlemlemek ve bu bilgiyi olası tehditlere karşı koyma hazırlıklarında göz önünde bulundurmak amacıyla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini belirtti.ABD medyasına demeç veren Quinn, ilgili soruya, “Ukraynalılardan her şeyi öğreniyoruz. Daha yaklaşık iki hafta önce iki grubumuz geri döndü. Onlar cephedeler. Bizzat savaş alanındalar” yanıtını verdi.İstihbarat teşkilatlarının İHA’ların bir noktada ABD’de kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğinin farkında olduklarına dikkat çeken Quinn, “İşte bu nedenle, programımızı şekillendirmek ve olaylar gerçekleşmeden önce bir adım önde kalacağımızı garanti etmek için bu derslerden yararlanıyoruz” diye konuştu.ABD’li yetkili, Ukrayna'ya giden ekibine özellikle yapay zeka ve ağ sayesinde diğer dronları avlayan bir İHA’nın gösterildiğini anlattı.

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