https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abd-gizli-servisi-ajanlarimiz-ihalarin-kullanimini-incelemek-uzere-ukraynayi-ziyaret-etti-1109486767.html
ABD Gizli Servisi: Ajanlarımız, İHA'ların kullanımını incelemek üzere Ukrayna'yı ziyaret etti
ABD Gizli Servisi: Ajanlarımız, İHA'ların kullanımını incelemek üzere Ukrayna'yı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
ABD Gizli Servis ajanlarının, insansız hava araçlarının kullanımını incelemek ve olası tehditlere karşı hazırlık yapmak üzere Ukrayna'yı ziyaret ettiği... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T00:29+0300
2026-10-13T00:29+0300
2026-10-13T00:29+0300
dünya
abd
abd
abd gizli servis
ukrayna
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_0:103:2557:1541_1920x0_80_0_0_cdf84b1e2484f3e49075112993ad3423.jpg
ABD Gizli Servisi Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, kurum personelinin insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını gözlemlemek ve bu bilgiyi olası tehditlere karşı koyma hazırlıklarında göz önünde bulundurmak amacıyla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini belirtti.ABD medyasına demeç veren Quinn, ilgili soruya, “Ukraynalılardan her şeyi öğreniyoruz. Daha yaklaşık iki hafta önce iki grubumuz geri döndü. Onlar cephedeler. Bizzat savaş alanındalar” yanıtını verdi.İstihbarat teşkilatlarının İHA’ların bir noktada ABD’de kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğinin farkında olduklarına dikkat çeken Quinn, “İşte bu nedenle, programımızı şekillendirmek ve olaylar gerçekleşmeden önce bir adım önde kalacağımızı garanti etmek için bu derslerden yararlanıyoruz” diye konuştu.ABD’li yetkili, Ukrayna'ya giden ekibine özellikle yapay zeka ve ağ sayesinde diğer dronları avlayan bir İHA’nın gösterildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ve-ukrayna-kritik-mineraller-alaninda-ilk-anlasmayi-imzaladi-1109249821.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_183:0:2374:1643_1920x0_80_0_0_09ac11135e3f6b0ae863c020694c8bf2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd, abd gizli servis, ukrayna, haberler
abd, abd, abd gizli servis, ukrayna, haberler
ABD Gizli Servisi: Ajanlarımız, İHA'ların kullanımını incelemek üzere Ukrayna'yı ziyaret etti
ABD Gizli Servis ajanlarının, insansız hava araçlarının kullanımını incelemek ve olası tehditlere karşı hazırlık yapmak üzere Ukrayna'yı ziyaret ettiği öğrenildi.
ABD Gizli Servisi Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, kurum personelinin insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını gözlemlemek ve bu bilgiyi olası tehditlere karşı koyma hazırlıklarında göz önünde bulundurmak amacıyla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini belirtti.
ABD medyasına demeç veren Quinn, ilgili soruya, “Ukraynalılardan her şeyi öğreniyoruz. Daha yaklaşık iki hafta önce iki grubumuz geri döndü. Onlar cephedeler. Bizzat savaş alanındalar” yanıtını verdi.
İstihbarat teşkilatlarının İHA’ların bir noktada ABD’de kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğinin farkında olduklarına dikkat çeken Quinn, “İşte bu nedenle, programımızı şekillendirmek ve olaylar gerçekleşmeden önce bir adım önde kalacağımızı garanti etmek için bu derslerden yararlanıyoruz” diye konuştu.
ABD’li yetkili, Ukrayna'ya giden ekibine özellikle yapay zeka ve ağ sayesinde diğer dronları avlayan bir İHA’nın gösterildiğini anlattı.