https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-abbas-arakciyle-telefonda-gorustu-1109507618.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:31+0300
2026-10-13T17:31+0300
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telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son durum ve devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-bulustu-1109432889.html
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abbas arakçi, hakan fidan, i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi
abbas arakçi, hakan fidan, i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü
17:31 13.10.2026 (güncellendi: 17:43 13.10.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgedeki son durum ve devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.