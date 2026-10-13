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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son durum ve devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-bulustu-1109432889.html
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abbas arakçi, hakan fidan, i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi
abbas arakçi, hakan fidan, i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü

17:31 13.10.2026 (güncellendi: 17:43 13.10.2026)
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgedeki son durum ve devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
9 Ekim, 20:15
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