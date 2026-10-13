https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-abbas-arakciyle-telefonda-gorustu-1109507618.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T17:31+0300

2026-10-13T17:31+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son durum ve devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-bulustu-1109432889.html

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abbas arakçi, hakan fidan, i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi