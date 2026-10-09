https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-bulustu-1109432889.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T20:15+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas heyetiyle başkentte görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-bir-araya-geldi-1109403549.html
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hakan fidan, ankara, hamas, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
20:15 09.10.2026 (güncellendi: 20:50 09.10.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas heyetiyle başkentte görüştü.