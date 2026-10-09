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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas heyetiyle başkentte görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-bir-araya-geldi-1109403549.html
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hakan fidan, ankara, hamas, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da buluştu

20:15 09.10.2026 (güncellendi: 20:50 09.10.2026)
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas heyetiyle başkentte görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle bir araya geldi
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