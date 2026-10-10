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ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'nın artık lider değiştirme zamanın geldiğini vurguladı. 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi” dedi.Trump Ukrayna’ya 'anlaşma yapabilecek yeni bir lider' bulmasını tavsiye edeceğini belirtti.'Zelenskiy, ABD’ye ve tüm dünyaya sorun çıkarmak istiyor'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’i tüm dünyaya sorun çıkarmak istemekle suçladı.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Rusya dünya genelinde dizel yakıtın önemli bir bölümünü tedarik ettiği için, dizel yakıt konusunda bizim çiftçilerimize de sorun çıkarmak istiyor” ifadelerini kullandı.'Zelenskiy bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı defalarca sona erdirebileceğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi ancak bunu yapmamayı tercih etti” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-starlink-araciligiyla-ic-islerine-mudahale-edilen-ulkelerin-sayisi-onu-1109443347.html
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ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, rusya
ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, rusya

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi

19:56 10.10.2026 (güncellendi: 20:13 10.10.2026)
© AP Photo / Alex BrandonABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'nın artık lider değiştirme zamanın geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi” dedi.
Trump Ukrayna’ya 'anlaşma yapabilecek yeni bir lider' bulmasını tavsiye edeceğini belirtti.

'Zelenskiy, ABD’ye ve tüm dünyaya sorun çıkarmak istiyor'

ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’i tüm dünyaya sorun çıkarmak istemekle suçladı.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Rusya dünya genelinde dizel yakıtın önemli bir bölümünü tedarik ettiği için, dizel yakıt konusunda bizim çiftçilerimize de sorun çıkarmak istiyor” ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi'

ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı defalarca sona erdirebileceğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi ancak bunu yapmamayı tercih etti” dedi.
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