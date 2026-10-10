https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'nın artık lider değiştirme zamanın geldiğini vurguladı. 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T19:56+0300
2026-10-10T19:56+0300
2026-10-10T20:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi” dedi.Trump Ukrayna’ya 'anlaşma yapabilecek yeni bir lider' bulmasını tavsiye edeceğini belirtti.'Zelenskiy, ABD’ye ve tüm dünyaya sorun çıkarmak istiyor'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’i tüm dünyaya sorun çıkarmak istemekle suçladı.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Rusya dünya genelinde dizel yakıtın önemli bir bölümünü tedarik ettiği için, dizel yakıt konusunda bizim çiftçilerimize de sorun çıkarmak istiyor” ifadelerini kullandı.'Zelenskiy bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı defalarca sona erdirebileceğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi ancak bunu yapmamayı tercih etti” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-starlink-araciligiyla-ic-islerine-mudahale-edilen-ulkelerin-sayisi-onu-1109443347.html
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ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, rusya
ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, rusya
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
19:56 10.10.2026 (güncellendi: 20:13 10.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'nın artık lider değiştirme zamanın geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi” dedi.
Trump Ukrayna’ya 'anlaşma yapabilecek yeni bir lider' bulmasını tavsiye edeceğini belirtti.
'Zelenskiy, ABD’ye ve tüm dünyaya sorun çıkarmak istiyor'
ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’i tüm dünyaya sorun çıkarmak istemekle suçladı.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Rusya dünya genelinde dizel yakıtın önemli bir bölümünü tedarik ettiği için, dizel yakıt konusunda bizim çiftçilerimize de sorun çıkarmak istiyor” ifadelerini kullandı.
'Zelenskiy bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi'
ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı defalarca sona erdirebileceğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çatışmayı birçok kez sona erdirebilirdi ancak bunu yapmamayı tercih etti” dedi.