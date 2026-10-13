https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bodrumda-sahte-dolar-operasyonu-1-kisi-tutuklandi-1109516012.html

Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda M.Y’nin piyasaya sahte dolar sürmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ankarada-dev-sahte-para-operasyonu-80-bin-dolar-ele-gecirildi-1107936316.html

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