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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bodrumda-sahte-dolar-operasyonu-1-kisi-tutuklandi-1109516012.html
Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda M.Y’nin piyasaya sahte dolar sürmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ankarada-dev-sahte-para-operasyonu-80-bin-dolar-ele-gecirildi-1107936316.html
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sahte, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, 1 dolar, sahte dolar
sahte, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, 1 dolar, sahte dolar

Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

22:50 13.10.2026
© AA / Muğla İl Emniyet MüdürlüğüMuğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya 46 bin 200 sahte dolar sürmeye çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya 46 bin 200 sahte dolar sürmeye çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda M.Y’nin piyasaya sahte dolar sürmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da dev sahte para operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
TÜRKİYE
Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi
12 Ağustos, 10:38
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