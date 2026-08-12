https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ankarada-dev-sahte-para-operasyonu-80-bin-dolar-ele-gecirildi-1107936316.html

Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi

Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T10:38+0300

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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik" suçuna yönelik Diriliş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.Adreste yapılan aramada, 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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