https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ankarada-dev-sahte-para-operasyonu-80-bin-dolar-ele-gecirildi-1107936316.html
Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi
Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T10:38+0300
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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik" suçuna yönelik Diriliş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.Adreste yapılan aramada, 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/yasli-kadin-sahte-astronota-6-bin-dolar-kaptirdi-oksijene-ihtiyacim-var-para-gonder-1099037436.html
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ankara, sahte para, dolandırıcılık
ankara, sahte para, dolandırıcılık
Ankara'da dev sahte para operasyonu: 80 bin dolar ele geçirildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik" suçuna yönelik Diriliş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.