https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bilim-insanlarindan-yapay-zeka-cagrisi-uluslararasi-denetim-mekanizmasi-kurulsun-1109501280.html

Bilim insanlarından yapay zeka çağrısı: Uluslararası denetim mekanizması kurulsun

Bilim insanlarından yapay zeka çağrısı: Uluslararası denetim mekanizması kurulsun

Sputnik Türkiye

Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 bilim insanı, siber saldırı kapasitesine sahip gelişmiş yapay zeka sistemlerinin denetlenmesi için uluslararası bir kurum kurulmasını istedi

2026-10-13T14:07+0300

2026-10-13T14:07+0300

2026-10-13T14:07+0300

dünya

geoffrey hinton

yann lecun

yapay zeka

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107745667_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_24351e28991316e3ddfe87a70ac054df.png

Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 bilim insanı, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir denetim kurumu kurulması çağrısında bulundu. 34 ülkeden araştırmacıların imzaladığı açık mektupta, özellikle siber saldırı kapasitesine sahip yapay zeka modelleri için ortak güvenlik standartları oluşturulması ve ciddi güvenlik olaylarının kayıt altına alınması istendi.Mektupta, oluşturulması önerilen kurumun sektör genelinde uygulanacak güvenlik ve kontrol standartlarını belirlemesi, önemli güvenlik ihlallerini içeren bir kayıt sistemi tutması ve bu kayıtları ilerleyen süreçte kamuoyuna açması önerildi.'Gönüllü güvenlik taahhütleri yeterli değil'Araştırmacılar, gelişmiş yapay zeka modellerinin başlangıçta dış ağlardan fiziksel veya mantıksal olarak yalıtılmış sistemlerde çalıştırılması ve bağımsız denetime tabi tutulması gerektiğini savundu.Siber güvenlik bağlamında ‘air-gapping’ olarak adlandırılan bu yöntem, bir sistemin dış ağlarla doğrudan bağlantısının kesilmesini ifade ediyor.Mektupta, şirketlerin kendi inisiyatifleriyle açıkladıkları güvenlik taahhütlerinin yeterli olmadığı vurgulanırken, hükümetler daha kapsamlı bir denetim mekanizması üzerinde çalışana kadar yapay zeka geliştiren ve test eden kuruluşların yüksek güvence sağlayan güvenlik standartlarını derhal uygulamaya başlaması istendi.Çağrı, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin yeterince güvenli olmayan test ortamlarından çıkarak dış sistemleri tehlikeye atabildiğine ilişkin olayların ardından geldi. Araştırmacılar, bu tür vakaların mevcut test ve kontrol mekanizmalarındaki eksiklikleri ortaya koyduğunu belirtiyor.Yapay zeka tartışmaları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/artik-onlar-komplo-teorisi-degil-gercekler-sehir-efsanesi-sanilan-kanitlanmis-sirlar-neler-1109322221.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

geoffrey hinton, yann lecun , yapay zeka, haberler