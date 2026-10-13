https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/barzani-cumhurbaskani-erdogana-nobel-baris-odulu-verilmesini-onerdi-1109486648.html
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi
Sputnik Türkiye
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olacağını... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T00:18+0300
2026-10-13T00:18+0300
2026-10-13T00:18+0300
türki̇ye
neçirvan barzani
recep tayyip erdoğan
nobel
nobel barış ödülü
nobel ödülü
nobel barış ödülü
terörsüz türkiye
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuştu.'Terörsüz Türkiye' projesi ve bölgedeki gelişmeler hakkında IKBY Başkanı Barzani, ''Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor'' dedi.Sürece destek verdiklerini belirten Barzani, "Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye’yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil. Türkiye de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır" açıklamasında bulundu.Suriye'de gelinen aşamaya değinen Barzani, "Suriye ziyaretimde Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığım görüşmede Kürt karşıtlığı görmedim. Bu konuda çok konuştuk. Güvenlik güçlerinin entegrasyonuyla ilgili sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Kürtler için çok önemli olan Kürtçe eğitim konusunda da ilerleme var. Suriye ile ilgili benim kanaatim Cumhurbaşkanı Şara’nın sorunları çözmek istediği yönündedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kabine-toplaniyor-gundemde-fon-sorusturmasi-ve-terorsuz-turkiye-var-1109461749.html
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neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan, nobel, nobel barış ödülü, nobel ödülü, nobel barış ödülü, terörsüz türkiye
neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan, nobel, nobel barış ödülü, nobel ödülü, nobel barış ödülü, terörsüz türkiye
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olacağını düşündüğünü dile getirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuştu.
'Terörsüz Türkiye' projesi ve bölgedeki gelişmeler hakkında IKBY Başkanı Barzani, ''Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor'' dedi.
Sürece destek verdiklerini belirten Barzani, "Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye’yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil. Türkiye de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır" açıklamasında bulundu.
Suriye'de gelinen aşamaya değinen Barzani, "Suriye ziyaretimde Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığım görüşmede Kürt karşıtlığı görmedim. Bu konuda çok konuştuk. Güvenlik güçlerinin entegrasyonuyla ilgili sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Kürtler için çok önemli olan Kürtçe eğitim konusunda da ilerleme var. Suriye ile ilgili benim kanaatim Cumhurbaşkanı Şara’nın sorunları çözmek istediği yönündedir" ifadelerini kullandı.