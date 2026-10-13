https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/balikcilardan-palamut-ucuzladi-ava-cikmayin-cagrisi-tepki-cekti-1109496433.html

Balıkçıların 'palamut ucuzladı ava çıkmayın' çağrısı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı

Balıkçıların 'palamut ucuzladı ava çıkmayın' çağrısı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı

Sputnik Türkiye

Av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşanırken fiyatların düşmesi üzerine balıkçılardan 'ava çıkmayın' çağrısı geldi. Çağrı sosyal medyada tepki çekti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T11:41+0300

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palamut

balık

balık sezonu

balıkçılık

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Son zamanlarda palamut bolluğu yaşanması nedeniyle fiyatlar düşerken İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği'nden (İstanbul DEMBİR), 'fiyatlar düştü palamut avcılığına geçici olarak ara verilsin' çağrısı geldi. Bu çağrı sosyal medyada ise büyük tepki çekti. Palamut avcılığına ara verin çağrısı yapıldıBirliğin yönetim kurulu imzasıyla "Üyelerimize duyuru" başlığıyla yayımlanan metinde, bu av sezonunda denizlerde son yıllarda benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığı ifade edildi. Yoğun avcılıkla piyasaya sürülen palamut miktarının arttığı, bunun da fiyatları düşürdüğü belirtildi.Duyuruya göre balıkçılar, düşen fiyatlardan doğan kayıplarını telafi etmek için daha fazla avlanıyor; artan av ise fiyatları daha da aşağı çekiyor. Birlik, bu durumu sektörü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye sürükleyen bir tablo olarak tanımladı. Bu gerekçelerle birlik, duyurunun yayımlandığı gece saat 00.00'dan 12 Ekim 2026 Pazartesi saat 08.00'e kadar palamut avcılığına ara verilmesini istedi. Metinde amacın avcılığı durdurmak değil, balıkçının emeğinin karşılığını almasını sağlamak olduğu vurgulandı.Sosyal medyada tepki çekti Bu çağrının ardından ise çok sayıda vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar 'fırsatçılık' ifadesini kullanırken, "Şu açıklamaya soruşturma başlatacak yetkili yok mu?' , 'Vatandaşın uygun fiyata balık almasına tahammülü olmayanlar kendilerince piyasayı yükseltmek için organize bir şekilde avlanmayı durdurma kararı alıyor. Bir balıktan kazanacakları parayı iki balıktan kazanmak zorlarına gidiyor' diyerek yetkililere çağrı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sezon-bollukla-basladi-palamut-fiyatlari-ne-kadar-1108493201.html

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palamut, balık, balık sezonu, balıkçılık